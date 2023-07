Le celle solari hanno superato la pietra miliare del 30% di efficienza energetica, grazie alle innovazioni apportate da diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo. Come racconta il Guardian questo potrebbe essere un anno chiave per la diffusione dell’energia solare, soprattutto piccole installazioni come quelle domestiche.

Una delle ultime novità, quella che ha permesso di passare la soglia psicologica del 30%, consiste nell’aggiungere uno strato di perovskite, un altro semiconduttore, sopra lo strato di silicio. Una cosa che di per sé non è nuova, ma è proprio questo strato di perovskite che ha reso possibili gli ultimi salti evolutivi. Da quando è stato aggiunto questo elemento, l’efficienza dei pannelli è passata dal 18% circa al 30% di cui stiamo parlando oggi.

I pannelli in commercio, quelli che ognuno di noi si può mettere in casa, hanno valori di efficienza tra il 21 e il 23%, ma le celle perovskite-silicio potrebbero essere disponibili in commercio entro cinque anni. Intanto si guarda già al futuro, verso efficienze superiori al 31%, con diverse attività di ricerca in giro per il mondo; uno dei gruppi di ricerca sarebbe arrivato al 33,7% – ma lo studio non è ancora stato pubblicato. LONGi, il più grande produttore mondiale di pannelli, afferma invece di aver raggiunto il 33,5% nei suoi test interni.

Essendo una tecnologia nuova, un problema delle nuove celle perovskite-silicio e che non ci sono certezze sulla longevità: dovrebbero mantenere fino all’80% delle prestazioni dopo 20-25 anni, come quelle al silicio, ma non c’è modo di saperlo con certezza.

I motivi per festeggiare comunque non mancano: pannelli più efficienti significa produrre più energia per metro quadrato, quindi anche tetti piccoli o non perfettamente esposti diventano interessanti. Dunquei più persone saranno invogliate a mettersi i pannelli solari in casa nei prossimi anni – complici anche costi energetici che probabilmente continueranno ad aumentare.

Ed è una cosa di cui abbiamo un gran bisogno, perché trasformare tutti gli edifici in piccole centrali solari potrebbe avere un enorme impatto nel tentativo di arginare la crisi climatica.

Al momento, a livello globale, sono installati impianti per 1,2 terawatt, ma secondo il prof. Stefaan De Wolf (King Abdullah University of Science and Technology, Arabia Saudita) dovremmo arrivare fino a circa 75TW entro il 2050. La strada è ancora lunga, ma un pannello alla volta forse possiamo farcela.

Immagine di copertina: alphaspirit