I robot ruberanno il lavoro anche ai chirurghi? Non succederà molto presto, ma ci sono alcune cose in cui un braccio meccanico con il giusto software può già fare meglio dei medici umani: in particolare, New Scientist riporta come il robot si sia rivelato più accurato nelle iniezioni oculari.

In particolare, si tratta di un nuovo trattamento per l’occlusione venosa retinica, un problema relativamente raro ma con conseguenze gravi, visto che può portare alla cecità. Ebbene, l’iniezione di farmaci nell’area specifica può essere di grande aiuto, ma si tratta di una procedura complicata perché le vene hanno un diametro di appena 60-120 micrometri.

“Bisogna inserire un ago in un vaso sanguigno delle dimensioni di un capello umano, e l’ago stesso è ancora più piccolo”, spiega Ji Woong Kim della Johns Hopkins University del Maryland. “E il tremore della mano supera in ampiezza il diametro dell’ago stesso”.

Per affrontare il problema Woong Kim e i suoi colleghi hanno sviluppato lo Steady Hand Eye Robot (SHER), un robot capace di eseguire la procedura in modo autonomo, più velocemente e con più precisione rispetto a un chirurgo umano.

Il braccio robotico è controllato da un’intelligenza artificiale che è stata addestrata su video di chirurghi umani e ha imparato a individuare gli indizi visivi che si verificano quando l’ago tocca una vena, preme contro di essa e infine la perfora. L’unico intervento umano ancora necessario è l’indicazione del punto preciso dove intervenire.

Negli esperimenti, SHER è stato in grado di navigare verso le vene bersaglio con una precisione di 22 micrometri in meno di 35 secondi, sempre senza causare danni. La prossima sfida è operare su esseri viventi, quindi con la difficoltà di compensare i micromovimenti dovuti alla respirazione.