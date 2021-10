I salvadoregni ora vendono dollari USA per acquistare bitcoin

Sulla base dei dati acquisiti dal servizio di portafoglio interno di El Salvador, Chivo. Il presidente Nayib Bukele ha condiviso tramite il proprio profilo Twitter un nuovo sviluppo riguardante bitcoin: grazie all’attuale corsa al rialzo, molti salvadoregni starebbero scambiando i propri risparmi dai dollari statunitensi ai bitcoin.

“Le persone stanno inserendo molti più dollari statunitensi (per acquistare #BTC) di quello che stanno ritirando dai bancomat chivo”, ha twittato Bukele, che ha poi anche esortato i media a confermare in modo indipendente le informazioni di cui sopra visitando gli sportelli automatici. Il presidente Bukele ha inoltre dichiarato che Chivo ha riportato 24.076 richieste di rimessa “per un massimo di 3.069.761,05 di dollari in un giorno”.

L’aumento delle conversioni da USD a bitcoin all’interno della giurisdizione riflette un cambiamento nel sentimento degli investitori, che inizialmente hanno espresso perplessità durante l’adozione da parte del pubblico in generale. Inoltre, il governo salvadoregno offre vari sussidi per l’utilizzo di bitcoin, come costi minori per il carburante ed esenzioni fiscali.

El Salvador ha anche installato oltre 200 bancomat dopo aver adottato bitcoin come moneta a corso legale, rendendolo la terza più grande rete di bancomat crittografici dopo stati Uniti e Canada e superando il Regno Unito.

Recentemente, infine, il governo salvadoregno ha annunciato di voler costruire un ospedale veterinario da 4 milioni di dollari utilizzando parte dei profitti ottenuti durante il mercato rialzista di bitcoin. Secondo il presidente Bukele, l’ospedale veterinario ospiterà quattro sale operatorie, quattro cliniche di emergenza, 19 uffici e un’area di riabilitazione.