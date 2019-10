I trend tecnologici del 2020: IA, 5G, Micro Mobilità e salute

Il CES di Las Vegas è il palcoscenico perfetto per dare uno sguardo al futuro, ai trend tecnologici che ci accompagneranno per i mesi a venire. In attesa di toccare con mano le novità direttamente da Las Vegas, abbiamo partecipato al “CES Unveiled” di Parigi, occasione in cui abbiamo cercato di scoprire qualcosa di più […]

Il CES di Las Vegas è il palcoscenico perfetto per dare uno sguardo al futuro, ai trend tecnologici che ci accompagneranno per i mesi a venire. In attesa di toccare con mano le novità direttamente da Las Vegas, abbiamo partecipato al “CES Unveiled” di Parigi, occasione in cui abbiamo cercato di scoprire qualcosa di più assieme a Steve Koenig, Vice President of Research del CES, sui nuovi trend tecnologici.

Il CES è cambiato, costantemente, anno dopo anno, ma è sempre rimasto il punto di riferimento mondiale per tutte le novità tecnologiche riguardanti il mondo dei consumatori. Come è riuscita CTA (Consumer Technology Association) sia stata in grado di mantenere l’evento sempre sulla cresta dell’onda? Secondo Steve il segreto riguarda l’integrità, cioè il mantenere sempre i l’innovazione per i consumatori al centro della loro strategia.

E l’innovazione nel 2020 (ma già anche ora) passerà per il nuovo IoT, le tecnologie per la salute, il 5G e i trasporti. Il significato del termine “IoT” è sempre stato molto fumoso, soprattutto nei primi anni dopo l’introduzione, in cui non si capiva bene cosa volesse identificare, e nello stesso tempo poteva comprendere qualsiasi prodotto in grado di connettersi alla rete. Ribattezzato più volte nel suo vero significato, oggi “IoT” ha preso una nuova declinazione in “Intelligence of Things”, e vuole indicare l’uso dell’Intelligenza Artificiale in praticamente tutti i prodotti connessi.

L’IA, declinata in tutte le tecniche oggi conosciute per donare “intelligenza” ai prodotti, sarà sulla bocca di tutti a Las Vegas. Dalle grandi alle piccole aziende, ed è in questo contesto che il 5G, introdotto lo scorso anno ma rimasto un tema solo tiepido, vedrà una chiara esplosione nei prossimi mesi per, poi accompagnarci durante i prossimi anni, come scheletro con cui tutti i dispositivi potranno comunicare tra loro.

Un altro trend, che sta subendo una crescita esponenziale e quasi fuori controllo, è quello della micro-mobilità. Avrete visto comparire nelle nostre città vari servizi che offrono monopattini elettrici. Lo stesso è successo in tutto il mondo, assieme a biciclette e scooter. Siamo solo all’inizio, la micro mobilità non si fermerà a questi prodotti, bensì evolverà fino a scenari attualmente fantascientifici. Pensate che sia impossibile avere droni in grado di trasportare persone in totale autonomia? Steve lo considera uno scenario molto realistico, e che non richiederà così tanti anni per diventare realtà.

Infine la tecnologia per la salute, che ha rappresentato un sottobosco di novità incluse in tutti gli ultimi prodotti mobile, subirà un’accelerazione che ci permetterà di vivere meglio. Molti possessori di smartwatch sono già entrati in contatto con dispositivi in grado di tenere sotto controllo il proprio battito cardiaco. Dal semplice raccogliere le informazioni si passerà all’azione, con servizi e sistemi in grado d’intervenire; medicina a distanza, realtà aumentata per diagnosi, insomma tecnologie in grado di migliorare la prevenzione e le azioni sulla nostra salute.

Questi saranno i principali trend che vedremo a gennaio 2020 durante il CES di Las Vegas.