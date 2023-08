LG sta per introdurre il primo TV OLED Wireless, ma non è né il primo né è wireless. La novità infatti è un accessorio, Zero Connect Box, che sposta tutte le connessioni lontane dal televisore stesso; una scatoletta a cui collegare console, soundbar, decoder e tutto il resto. La Zero Connect Box manderà i segnali in modalità wireless al televisore, ma ci saranno comunque i cavi di alimentazione, si per l’accessorio sia per il televisore stesso – quindi non è ancora del tutto wireless.

Samsung fa quasi la stessa cosa da anni con la sua One Connect Box, che però usa un cavo per collegarsi al televisore; siccome però il cavo Samsung porta anche l’alimentazione, alla fine hai un solo cavo che si collega al televisore, e quindi alla fine c’è un solo cavo collegato al televisore, come nel caso di LG. Ma è senz’altro il primo prodotto OLED con questa caratteristica, visto che gli OLED Samsung non supportano la One Connect Box.

Il fatto che la trasmissione dati sia wireless comunque concede un po’ più di libertà: potremo mettere la Zero Connect Box in un angolo della stanza, o anche in un’altra stanza, e posizionare il televisore anche molto lontano. Ufficialmente la porta è fino a 9 metri con linea visiva senza ostacoli. Inoltre, spiega LG, “lo Zero Connect Box deve essere installato più in basso rispetto al ricevitore wireless del televisore”.

“La soluzione proprietaria di LG per la trasmissione AV wireless è in grado di trasmettere grandi quantità di dati fino a 30 Gbps – tre volte la velocità dell’attuale standard Wi-Fi – offrendo una qualità video e audio nitida, che coinvolge gli utenti in qualsiasi cosa stiano guardando o giocando”, si legge nell’annuncio di LG, che sottolinea il supporto dei TV per Dolby Vision e Dolby Atmos.