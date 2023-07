L’avanzata dell’IA potrebbe presto portare a importanti cambiamenti nell’industria della codifica in India, con la prospettiva di un significativo ridimensionamento dei posti di lavoro. Secondo uno stimato esperto di intelligenza artificiale, Emad Mostaque, CEO di Stability AI, la maggior parte dei lavori di codifica, fino al livello dei programmatori di terzo livello. potrebbe scomparire nel corso dell’anno prossimo o, al più tardi, dei prossimi due anni.

Durante una chiamata con gli analisti di UBS, Mostaque ha sottolineato che la situazione è molto diversa in Francia, dove le protezioni dei lavoratori sono migliori, e i licenziamenti degli sviluppatori, sono molto meno probabili.

Le affermazioni di Mostaque sono state riportate da CNBC, gettando luce su una possibile rivoluzione nel settore della codifica in India, dove attualmente risiedono circa cinque milioni di programmatori, secondo un rapporto di Bloomberg del 17 aprile.

Immagine creata con Bing

Questa non è la prima volta che Emad Mostaque fa una profezia audace riguardo all’intelligenza artificiale. In un’intervista al podcast “Moonshots and Mindsets” pubblicato il 29 giugno, l’esperto ha previsto che l’IA potrebbe rimpiazzare la maggior parte dei programmatori entro un lasso di tempo di cinque anni. Tuttavia, successivamente ha specificato che si riferiva in particolare ai programmatori tradizionali.

L’industria tecnologica è uno dei settori più suscettibili a essere sconvolto dall’IA, come già riferito da Aaron Mok e Jacob Zinkula di Insider. Tuttavia, non tutti condividono il pessimismo di Mostaque riguardo all’impatto dell’IA sulle professioni.

Thomas Dohnke, CEO di GitHub, ha espresso un punto di vista diverso, sottolineando che l’intelligenza artificiale potrebbe aiutare gli sviluppatori a diventare più produttivi, con l’ausilio di assistenti IA in grado di semplificare le attività quotidiane.

Un’altra riflessione positiva riguarda i lavoratori con competenze in intelligenza artificiale, che stanno attirando sempre più interesse. L’industria tecnologica sta infatti puntando maggiormente sul talento in questo settore, come confermato da Thomas Maxwell di Insider.

Al momento, non si è avuta una risposta immediata da parte di Emad Mostaque a una richiesta di commento da parte di Insider. Resta da vedere come l’industria della codifica in India affronterà i cambiamenti imposti dall’IA e come le competenze dei lavoratori si adatteranno alle nuove sfide del futuro.