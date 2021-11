Icelandverse, Kim Dotcom prende in giro il metaverso di Facebook

Su Twitter, il famoso imprenditore e informatico tedesco con nazionalità islandese Kim Dotcom, ha condiviso il video di Zack Mossbergson che mostra l’Icelandverse: l’esperienza “metaversa” della vita reale dell’Islanda. “L’Islanda ha appena trollato Mark Zuckerberg e il suo Metaverso nel modo più geniale. Lo adoro” ha commentato Dotcom, facendo riferimento all’idea di proporre un’esperienza reale come alternativa a quella virtuale di Zuckerberg.

“Alcuni hanno detto che un’esperienza open-world così coinvolgente non era possibile. Ma è già qui. E non hai nemmeno bisogno di stupidi visori VR. Introducing, Icelandverse”. Una bella provocazione forse, ma sicuramente molto più reale di quella che vuole trasmettere il metaverso del CEO del social network. Infatti, alla fine del mese scorso, Zuckerberg ha annunciato che il nome della sua azienda Facebook era cambiato in Meta, proprio per sottolineare la sua passione per il metaverso.

Iceland just trolled Mark Zuckerberg and his Metaverse in the most genius way. Love it 😂🤣 https://t.co/VVufL6orI9 — Kim Dotcom (@KimDotcom) November 12, 2021

In quell’occasione, Zuckerberg ha dichiarato che, secondo lui, il metaverso potrebbe assomigliare al successo di Internet mobile, che ha reso Facebook e Instagram così popolari, perché consentirebbe alle persone di sentirsi come se fossero lì di persona con altri utenti, indipendentemente dalle distanze fisiche. E così, mentre il metaverso continua a guadagnare terreno anche tra i progetti crittografici, Dotcom si schiera ancora con coloro che sostengono che le esperienze immersive nel mondo reale sono possibili, senza bisogno di VR.