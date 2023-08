Il prossimo plenilunio avrà luogo il 31 agosto 2023 alle 2:37 del mattino GMT (04:37 a.m. italiane) e sarà particolarmente speciale per tre motivi. Sarà una Super Luna, una Luna Blu e il pianeta Saturno sarà visibile vicino a essa.

Questo è quanto riportato da un comunicato della NASA pubblicato giovedì: “La prossima Luna piena sarà mercoledì sera, il 30 agosto 2023, apparirà opposta al Sole (in longitudine terrestre) alle 9:36 PM EDT. Il pianeta Saturno, a pochi giorni dalla sua massima vicinanza e luminosità dell’anno, apparirà vicino alla Luna”.

La NASA descrive come l’esopianeta sembrerà viaggiare in senso orario intorno alla Luna durante il giorno, generando unepisodio molto raro. Il pianeta apparirà per la prima volta la sera alle 8:42 PM EDT a 5 gradi in alto a destra della Luna, prima di dare l’impressione di migrare in un modello circolare.

La Super Luna, per chi non lo sapesse, si verifica quando la nostra luna naturale si trova nel punto orbitale più vicino alla Terra, chiamato perigeo, e si trova anche in fase di plenilunio. Questo fa sì che la Luna sembri circa il 7% più grande, guardandola dal nostro pianeta, rispetto a una normale luna piena, anche se notare la differenza non è sempre semplice.

Questo evento astronomico è molto apprezzato perché può essere osservato anche dagli abitanti delle città, senza la necessità di recarsi in parchi o luoghi con bassa illuminazione. D’altra parte, però, chi desidera osservare le stelle soffrirà di un maggiore inquinamento luminoso, proprio a causa della luminosità intensa del nostro satellite naturale.

Per quanto riguarda la Super Luna Blu, si tratta della seconda luna piena in un mese. Questo è un evento piuttosto insolito, ancor più raro delle Super Lune (le quali accadono 3-4 volte all’anno). Il fenomeno si verifica, approssimativamente, ogni 10-20 anni, e la prossima Super Luna Blu sarà visibile soaìlamente nel 2037.

È importante sottolineare che la definizione di “Super Luna Blu” è relativamente recente, coniata dall’astrologo Richard Nolle nel 1979 per indicare una luna piena che si trova entro il 90% della distanza dal perigeo. Anche se il termine suggerisce un colore bluastro, la Luna non assumerà alcuna tonalità cromatica in questo caso. Tuttavia, durante questa occasione, la Luna sarà a una distanza di circa 363.000 km dalla Terra, come calcolato dall’astrofisico in pensione della NASA, Fred Espenak.

Quindi non ci rimane che spendere l’ultima notte di agosto con gli occhi al’insù, per assistere a un fenomeno astronomico di indubbia rarità.