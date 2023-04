Chiunque conosca un oculista, o anche un ottico, può chiedere conferma: usiamo sempre più schermi (in particolare dal 2020 in poi) e i nostri occhi sono sempre più affaticati. Non è proprio una sorpresa, quindi, rilevare che i problemi visivi sono in aumento. L’occhio secco e la miopia stanno diventando sempre più comuni e colpiscono un numero maggiore di giovani.

E infatti l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) prevede che oltre la metà della popolazione mondiale sarà miope entro il 2050. Il 52% per la precisione, quasi il doppio rispetto al 27% del 2010.

La miopia è un disturbo abbastanza normale, legato almeno in parte a fattori genetici; ma è stato dimostrato che progredisce più rapidamente nelle persone che usano troppo gli schermi. Un altro problema che sembra legato all’uso degli schermi è la sindrome dell’occhio secco, che a sua volta può innescare altri disturbi anche seri. Guardare schermi molto a lungo sembra sbattere le palpebre potrebbe essere un fattore determinante nell’insorgere di questo problema, in particolare nei bambini.

Per ridurre il rischio di miopia, bisognerebbe ridurre il tempo passato davanti a uno schermo, specialmente in giovane età. Fino a 17 anni, si raccomanda di non andare oltre le due ore di schermo al giorno, televisione compresa.

Una bella sfida, se si considera che tablet e PC (e a volte smartphone) sono strumenti quotidiani per la maggior parte degli studenti. Studenti che, una volta finito di studiare, magari vogliono guardarsi una serie su Netflix o giocare con la console. Non ci vuole niente a raggiungere le 4-5 ore al giorno, mentre invece può essere piuttosto difficile convincere bambini e ragazzi a “uscire fuori” quando è il momento di rilassarsi.

E infatti alcuni medici dicono di notare una “progressione più rapida della miopia nei bambini”, il che suscita preoccupazioni per problemi in futuro, dal distacco della retina al glaucoma.

