il 90% degli adulti in Giappone non sa cosa siano gli NFT

È interessante notare che oltre 28.000 persone provenienti da 20 nazioni sono state intervistate sull’argomento a settembre 2021, con i risultato che il 90% degli adulti giapponesi non aveva idea di cosa fosse un NFT, secondo i risultati del più recente sondaggio online Finder.

Come nazione, il Giappone ha la più grande percentuale di adulti che hanno dichiarato di non sapere cosa sia un NFT (90%), seguito da Germania (83%) e Regno Unito (70%). Vale anche la pena ricordare che il 70,6% degli adulti negli Stati Uniti non è a conoscenza degli NFT. D’altra parte, le Filippine hanno avuto la percentuale più bassa di intervistati (49%), seguiti da Nigeria (52%) e Thailandia (53%).

Inoltre, esiste una forte correlazione tra le persone che capiscono cosa sono le NFT e coloro che possiedono NFT; di conseguenza, si prevede che la proprietà aumenterà man mano che più individui diventano consapevoli delle NFT. In particolare, il 51,28% dei filippini è a conoscenza degli NFT e, tra coloro che sono ben informati, il 32,02% li possiede; d’altra parte, solo il 10% degli adulti giapponesi è a conoscenza di NFT, con solo il 2,2% di coloro che ne sono consapevoli.

Altrove, si prevede che l’adozione di NFT si espanderà maggiormente in Nigeria, dal 13,7% al 35,3%, rappresentando un guadagno di 22 punti percentuali nel paese. Perù, Venezuela ed Emirati Arabi Uniti sono tra le nazioni in cui si prevede che l’adozione di NFT si espanderà a un ritmo esponenziale. Sembra un processo simile a quello delle criptovalute. Con paesi come El Salvador che adottano la crittografia come moneta a corso legale, molte nazioni in via di sviluppo guardano sempre più alle NFT e a una riserva di valore contro l’inflazione delle loro valute legali.

In un precedente rapporto, abbiamo evidenziato che l’interesse globale per i token non fungibili è aumentato del 426% nell’agosto 2021; sebbene abbiamo registrato una crescita senza precedenti nel mercato NFT, l’ultimo studio mostra che molte persone non sono ancora sicure riguardo ad asse. I token non fungibili sono risorse digitali uniche nel loro genere che stabiliscono la proprietà e la provenienza di un articolo. Sono certificati digitali.

Quando si crea un token NFT, il creatore può creare una singola copia o più copie. In questo modo, mantengono il controllo sulla scarsità di oggetti digitali e, in una certa misura, sull’attrattiva degli oggetti digitali di alto valore.

Infine, è interessante notare che con i token Metaverse che diventano sempre più popolari nello spazio criptovaluta, nei Metaverse virtuali di proprietà delle persone che li usano, gli NFT rappresentano la proprietà delle risorse nel mondo.