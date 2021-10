Il blackout di Facebook aprirà la strada alla decentralizzazione dei social?

Il conglomerato di applicazioni social di Facebook, tra cui Instagram, WhatsApp, Messenger e il suo visore per la realtà virtuale Oculus, hanno subito una grave interruzione di corrente lunedì, bloccando le piattaforme offline per un totale di sei ore, con disagi per miliardi di utenti e aziende in tutto il mondo.

L’incidente è stato segnalato per la prima volta alle 15:16 UTC circa del 4 ottobre, quando è emersa un’ondata di lamentele da parte di utenti di tutto il mondo che affermavano di non essere in grado di accedere alle loro piattaforme di social networking preferite. Sebbene siano circolati sospetti di hack o manipolazione, non sono state prodotte prove ufficiali.

Mentre il colosso di Facebook inciampava nella pubblica piazza digitale, il ruggito delle comunità crittografiche per i social network aperti e decentralizzati riecheggiava su Twitter. Lo standard decentralizzato per i social media è un’iniziativa che il CEO di Twitter Jack Dorsey appare determinato a perseguire, come affermato in un tweet del 2019, e ancora una volta all’inizio di quest’anno.

Anche il CEO del protocollo di prestito DeFi Aave, Stani Kulechov, ha espresso piani ambiziosi per lanciare un social costruito su ethereum entro la fine dell’anno. Negli ultimi anni, inoltre, molte perplessità relative alle violazioni della privacy, alla raccolta di dati, alla censura e alle notizie false ha alimentato la richiesta di un rinnovamento drastico delle piattaforme di social media che sono arrivate a dominare la nostra democrazia.

Il rapido emergere della criptovaluta e della tecnologia blockchain, in particolare le sue caratteristiche native di decentralizzazione, trasparenza e ricompensa della comunità, sta ora facilitando l’emergere di queste iniziative di prossima generazione. Rappresentando il Web 3.0, le piattaforme di domani promettono di coltivare un modello più equo e inclusivo di interazione digitale, riallineando i valori dello spazio sociale per incoraggiare la libera espressione, il benessere degli utenti e l’autogoverno.