Il Canada lancia i fondi d’investimento ETF crittografici carbon neutral

Il gestore patrimoniale canadese Purpose Investments ha lanciato nella giornata di ieri due nuovi ETF (exchange-traded fund) basati su criptovalute sulla Borsa di Toronto, entrambi i quali offrono agli investitori una compensazione del carbonio. Gli exchange-traded fund sono un tipo di fondi d’investimento quotati in borsa, a responsabilità limitata e a gestione passiva, che ha molti vantaggi come l’efficienza, la versatilità e la sicurezza. Questi lanciati ieri in più offrono anche un’alternativa green e sostenibile.

L’azienda con sede a Toronto ha infatti collaborato con Patch, un’azienda che aiuterà a misurare l’impronta di carbonio dei portafogli crittografici e offrire soluzioni di rimozione del carbonio. Misurare l’impronta di carbonio del mining di criptovalute non è un compito facile in quanto ci sono molte variabili, ma l’azienda ha dettagliato i suoi sforzi e la matematica in un white paper.

Purpose investirà quindi in progetti di compensazione del carbonio controllati con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esposizione neutra al carbonio a BTC. Alcuni dei progetti in cui investirà includono la cattura diretta dell’aria, la biomassa, la mineralizzazione o la rimozione dell’anidride carbonica, la silvicoltura, la fertilizzazione degli oceani e la gestione del suolo.