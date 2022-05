Il “tornado Franchi” si è abbattuto su tutte le coste social. Questo weekend, Elisabetta Franchi ha generato una vera e propria bufera che è rimbalzata ovunque: durante un’intervista all’evento organizzato da Il Foglio e Pwc, Elisabetta Franchi ha dichiarato: “Io oggi le donne le ho messe ma sono -anta. Perché questo va detto. Ragazze ma ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano fare figli li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello, diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti e quattro i giri di boa, sono libere e tranquille al mio fianco e lavorano h24, questo è importante”.

Un commento indelicato e incauto per una donna che oltre a essere una delle più importanti firme della moda italiana, è anche moglie e madre. Oltre agli utenti dei social network, a schierarsi contro la stilista ci sono anche l’Associazione Imprenditrici Donne e Dirigenti d’Azienda.

L’associazione ha dichiarato di voler prendere le distanze dal commento della Franchi: “Dalle sue dichiarazioni emerge anche un approccio improduttivo di quelle necessarie trasformazioni nell’organizzazione del sistema economico sociale che, oggi, sono sempre più urgenti come l’ampliamento delle infrastrutture sociali, la sanità di prossimità che permettono di portare il valore della cura in tutta la società (e non solo nell’ambito delle strette mura familiari) e permettono alle donne di dare il loro imprescindibile contributo alla società in ogni loro età”.

Le dichiarazioni dei VIP al commento di Elisabetta Franchi

Anche l’universo VIP non è rimasto ad ascoltare e ha detto la sua. Il primo a replicare è stato l’attore Alessandro Gassmann, che su Twitter ha scritto: “Mi auguro che tutte le clienti under 40 della #Franchi cessino di acquistare i suoi prodotti, perché troppo occupate in altro“.

Credit: Elisabetta Franchi

Ad incalzare Marianna Madia che aggiunge: “Una somma di stereotipi sciocchi su donne, uomini, giovani, lavoro e impresa. Per fortuna la nostra società è nel complesso più avanti di così, anche se le carenze di welfare sono ancora davvero troppe“.

Donne che difendono Elisabetta Franchi

Ma se da una parte ha il mondo contro, dall’altra, Elisabetta Franchi è supportata da altrettante donne famose. “Massacrata dalla sinistra perché è una donna di successo”- queste le parole di Daniela Santanchè, nota politica e imprenditrice italiana.

Anche Sonia Bruganelli, imprenditrice e compagna di Paolo Bonolis, prende le difese di Elisabetta Franchi commentando così su Twitter: “Il modo di Elisabetta Franchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere CHI REPUTA PIÙ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia“.

La replica di Elisabetta Franchi

A tutto questo polverone mediatico la Franchi ha replicato, parlando di “strumentalizzazione”.

“Non accetto strumentalizzazioni: sono una donna imprenditrice a capo di un’azienda da 131 milioni di fatturato e che ha tirato avanti anche la famiglia, con grande fatica. Come può essere contro le donne chi ha al suo interno l’80 per cento di forza lavoro femminile?”

“Ho cercato di dare una risposta all’assenza di donne nelle posizioni gerarchiche nella moda: la conclusione è che donne dirigenti nel nostro ambiente non ne esistono, perché nel momento in cui una trentenne si assenta per maternità non ritrova la posizione che aveva lasciato. E questo perché da noi lo Stato non riesce a dare il sostegno che c’è altrove”. Ha detto Elisabetta Franchi al Corriere.

Elisabetta Franchi ha poi concluso con un commento scritto in una storia Instagram: “L’oggetto di discussione dell’evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price dal titolo ‘Donne e Moda’ da cui è emerso che nella società odierna le donne non ricoprono cariche importanti. Perché? Purtroppo, al contrario di altri Paesi, è emerso che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente. Mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta fra famiglia e carriera. Come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto diritto. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente come quelli che ho dovuto fare io”.

Qualsiasi sia il vostro pensiero sulla vicenda, sarete d’accordo con me nel dire che purtroppo, le parole della Franchi sono la testimonianza di un’Italia ancora arretrata, che ha ancora molta strada da fare nella gestione di determinate tematiche.