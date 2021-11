Il CEO di Coinbase è ottimista sul futuro crittografico degli USA

Il CEO di Coinbase Exchange Brian Armstrong si sente estremamente ottimista riguardo al ritmo con cui gli Stati Uniti stanno accogliendo le attività crittografiche nel Paese. In particolare, Armstrong ha rivelato la sua gioia in risposta a un thread di Twitter di 6529 @punk6529 che parlava di “America e cripto”, in cui la discussione si concentrava principalmente su tre fattori chiave che fanno mettono gli Stati Uniti in prima linea tra i protagonisti dello spazio delle risorse digitali.

Per menzionarli, il thread di @punk6529 6529 affermava che “Non esiste una casa più naturale per le criptovalute degli Stati Uniti d’America”. Inoltre, ha chiaramente osservato che “Non esiste un’arma strategica più naturale per gli Stati Uniti d’America delle criptovalute”. Ultimo ma non meno importante, “Gli Stati Uniti non hanno mai sbagliato a scommettere sulla libertà, e le cose non sono diverse questa volta”, ha affermato il thread di Twitter.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

In effetti, questa dichiarazione rialzista sugli Stati Uniti verso la valuta digitale ha ha scatenato l’entusiasmo di Armstrong, che più avanti nella discussione ha persino scritto una risposta rapida dicendo “Molto ben detto” a 6529 @punk6529.