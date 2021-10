Il creatore di bitcoin è ora il 20° uomo più ricco del mondo

Bitcoin, il principale asset crittografico mondiale, è salito alle stelle superando la soglia dei 60mila dollari di valore. Al tasso di cambio attuale e tenendo presente la scorta stimata di bitcoin che possiede il creatore della popolare criptovaluta, conosciuto solo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, quest’ultimo è attualmente tra le venti persone più ricche del mondo.

Si stima che l’inventore di Bitcoin possieda infatti circa 1 milione di BTC, anche se ci sono stime differenti che parlano di “soli” 750.000 BTC ed altre invece che sostengono che Nakamoto abbia più di 1,1 milioni di BTC. La comunità crittografica in generale presume che Nakamoto abbia circa 1 milione di bitcoin e poiché lui, lei o loro lo hanno acquisito durante il primo anno di esistenza di BTC, l’inventore possiede anche tutti i fork legati alla scorta.

Ciò significa che al 17 ottobre 2021, Nakamoto possiederebbe circa 60,7 miliardi di dollari in bitcoin, 625 milioni di dollari in bitcoin cash (BCH), 169 milioni di dollari in bitcoinsv (BSV) e 191 milioni di dollari in ecash (precedentemente noto come BCHA o Bitcoin ABC), per un totale di 60,9 miliardi di dollari, che lo posizionerebbe alla 20a posizione nella lista dei miliardari in tempo reale di Forbes.

La cosa piuttosto sorprendente è che una delle 20 persone più ricche del mondo è una persona o un gruppo di persone che devono ancora spendere un solo centesimo dei 60,9 miliardi di dollari di risorse crittografiche possedute. Alcune persone presumono che Nakamoto possa essere morto ed è per questo che l’inventore non ha mai speso e non spenderà mai la scorta di 1 milione di monete raccolte quando ha dato il via alla rete BTC. Tuttavia, Nakamoto potrebbe essere ancora vivo e potrebbe ancora avere accesso a queste ricchezze.