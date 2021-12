Il gioco Bored Ape Yacht Club è previsto per il lancio nel Q2 2022

La società di software con sede a Hong Kong Animoca Brands sta aiutando i creatori del popolare progetto di token non fungibile (NFT) Bored Ape Yacht Club a creare un gioco basato su blockchain, secondo un annuncio di lunedì.

Molto del gioco rimane ancora sconosciuto, sarà caratterizzato da un sistema play-to-earn che consente agli utenti di accumulare ricchezza reale giocando. Il gioco dovrebbe uscire tra il 1 aprile e il 30 giugno del prossimo anno. “Ci sono pochissime icone che sono in grado di rappresentare il mondo delle NFT in modo così potente come Bored Ape Yacht Club, motivo per cui noi, come gruppo e in aggregato, ne deteniamo un numero significativo. Siamo incredibilmente entusiasti e orgogliosi di collaborare a un gioco per questa pietra miliare culturale”, ha dichiarato Yat Siu, co-fondatore e presidente esecutivo di Animoca Brands.

Questa partnership tra Yuga Labs e Animoca Brands arriva in un momento di crescente interesse per i giochi basati su blockchain. Non solo c’è stato un aumento dei finanziamenti di venture capital per le startup di gioco basate su blockchain, ma anche giganti del gioco come Ubisoft stanno entrando in questo mercato.

Bored Ape Yacht Club rimane uno dei progetti NFT più popolari per volume di scambi, secondo i dati di The Block. Lanciata nell’aprile del 2021, la collezione di 10.000 scimmie generate casualmente ha portato $ 132,14 milioni nel loro momento migliore ad agosto e mantiene una base di fan devota.