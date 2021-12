Il governo del Venezuela autorizza le prime app di finanziamento crittografico

Due dApp sviluppate sulla blockchain EOS sono state approvate e autorizzate dal governo del Venezuela, tramite Sunacrip. Prima di addentrarci nella notizia però dobbiamo fare un passo indietro e capirne l’importanza e per farlo dobbiamo iniziare con SUNACRIP, che non è altro che la soprintendenza nazionale per le criptovalute e le attività correlate. È la prima istituzione pubblica la cui funzione è quella di organizzare, pianificare, regolare e promuovere l’adozione di risorse crittografiche e digitali in Venezuela.

Si tratta infatti di un vero e proprio quadro in cui le varie aziende, iniziative e piattaforme possono operare senza problemi e che, di conseguenza, per mezzo della relativa autorizzazione, registrata in appositi registri, consente sia l’utilizzo della piattaforma che delle crypto ad essa collegate.

EOS Micro Loan, come suggerisce il nome, si occupa di fornire prestiti P2P finalizzati alla costruzione di imprese che verranno create o supportate per espandere il business già creato. Il successo di questa dApp è stato così grande che ha permesso la creazione di diverse attività come un supermercato e una fattoria che produce latte, formaggio, yogurt e altro ancora.

EOS Market Place, è una dApp straordinaria: non solo consente a tutti di creare il proprio marketplace dove possono aggiungere prodotti ed essere pagati direttamente in EOS, ma, poiché si basa sulla blockchain EOS come il sito web, ha anche il vantaggio di un ecosistema non crittografato che è al sicuro da problemi esterni e interferenze.

Ciò consente, in particolare in un Paese economicamente precario come il Venezuela, di dare la possibilità a tutti di creare il proprio negozio a basso prezzo. Per fare ciò, è necessario un abbonamento annuale, che costa circa 1 EOS. Questa opportunità è stata sfruttata da diversi negozi, sia digitali che fisici, che danno la possibilità di prenotare biglietti dell’autobus, acquistare cibo da ristoranti fast food e altro ancora. La dApp ospita 1000 negozi solo in Venezuela.

Se in El Salvador la crypto più utilizzata è Bitcoin, in Venezuela questo primato appartiene a EOS. I motivi sono molto semplici: un’incredibile velocità della blockchain che permette pagamenti istantanei anche per piccoli importi, costo zero per effettuare transazioni.

Questa non è una cosa da poco, poiché anche una dozzina di dollari risparmiati possono essere dirottati verso l’acquisto di altri beni, portando a un’economia prospera e fiorente. Acquirenti e venditori utilizzano un sistema parallelo e alternativo, senza i problemi delle valute legali come l’inflazione, che aumenta i prezzi di beni e servizi.