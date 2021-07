Il Green Pass costa 100 euro… Su Telegram

La celebrità di Telegram è aumentata esponenzialmente negli ultimi mesi di pandemia Covid-19. Ma, tra le tante qualità del servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud, dobbiamo segnalare l’aumento esponenziale di gruppi con scopi fraudolenti e di scam. Tra questi, complice l’obbligatorietà del passaporto vaccinale (il cd. “Green Pass“) per alcune attività anche in Italia, ora compaiono anche canali che venderebbero Green Pass definiti “originali”. Di cosa si tratta?

Basta effettuare una ricerca con il motore in-app per trovare una serie di gruppi e canali, i cui nomi riconducono sempre al Green Pass e all’Italia. Il più noto, segnalato anche da Punto Informatico, Wired e così via, è “Greenpass Italia”. Il canale si propone di vendere, per qualche centinaio di euro, dei certificati vaccinali originali e funzionanti.

Uno screen dal canale Telegram che vende Green Pass

Il canale conta circa 2000 iscritti, in aumento, ed è stato creato lo scorso 17 luglio. È però effettivamente entrato in funzione solo da domenica scorsa, il 25 luglio. Sono stati condivisi dagli autori tre messaggi, che presentano costi e “pacchetti”, modalità di acquisto e disponibilità dei pass disponibili giornalieri. Le richieste vengono evase in 48/72 ore e devono essere effettuate entro le 18. Ulteriori informazioni sono affidate a un contatto Telegram, tale VeronicaTranelli, e alle FAQ.

Le FAQ ci offrono maggiori informazioni sul perché gli autori offrano questo servizio. A loro dire l’obbligo di vaccinare un’intera popolazione equivale a una dittatura, mentre la necessità di ricorrere a metodi di pagamento alternativi (è possibile acquistare i Green Pass solo con criptovalute, Bitcoin o Ethereum, o con buoni regalo da siti terzi) è necessario per preservare la loro privacy. I dati sensibili necessari per redigere il Green Pass andrebbero “distrutti” immediatamente dopo l’operazione. Il nostro suggerimento è ovviamente quello di non rivolgersi assolutamente a questi canali, illegali oltre che potenzialmente fraudolenti, ma piuttosto di vaccinarsi consapevolmente, dopo aver consultato il proprio medico curante ed essersi informati sui canali istituzionali.