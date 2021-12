Il Kazakistan sta considerando la fattibilità di una valuta digitale nazionale

Il Kazakistan sta esplorando la fattibilità di una valuta digitale della banca centrale (CBDC). La banca centrale del Paese ha sviluppato l’infrastruttura CBDC. Tuttavia, secondo il governatore della banca centrale, deciderà se lanciare la valuta digitale entro dicembre 2022. Il Kazakistan è diventato uno dei più grandi hub minerari a pagamento del mondo, classificandosi solo dietro gli Stati Uniti, che sono al primo posto.

La Banca Nazionale del Kazakistan ha iniziato a esplorare la fattibilità di una CBDC solo a metà di quest’anno, annunciando piani per creare il suo prototipo di un tenge (nome della moneta nazionale) digitale a maggio. Il governatore Erbolat Dossayev ha recentemente rivelato che la banca ha lavorato allo sviluppo di un prototipo di una piattaforma di tenge digitale quest’anno, e finalmente l’ha completata. Secondo il rapporto Kazinform, il governatore Dossayev ha annunciato che la banca centrale ha lavorato con società finanziarie locali e partner internazionali selezionati sul progetto.

Credit: Pixabay

Il governatore della banca centrale Dossayev ha riconosciuto che le CBDC probabilmente svolgeranno un ruolo chiave nel settore finanziario in futuro. Le banche centrali nella maggior parte dei paesi hanno lanciato progetti pilota o stanno esplorando la fattibilità di una valuta digitale sovrana, e il Kazakistan non vuole rimanere indietro su questo fronte. Alcuni paesi come la Cina, la cui repressione mineraria ha svolto un ruolo chiave nel rendere il Kazakistan il nuovo hub, sono in fase avanzata nel loro sviluppo CBDC.

Come riportato in precedenza, la banca centrale cinese sta ora lavorando per integrare lo yuan digitale nel sistema di pagamenti più veloci di Hong Kong. Ciò consentirà ai visitatori provenienti dalla Cina continentale di spendere e ricaricare i loro portafogli digitali in yuan attraverso le banche di Hong Kong e i sistemi di pagamento elettronico.