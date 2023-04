State valutando l’acquisto di nuovi dispositivi, come smart TV e PC portatili? In questo caso non dovreste perdervi le super offerte attive da Mediaworld. Nella sezione dedicata alla promozione, avrete la possibilità di acquistare articoli incredibili, entry level o top di gamma, a prezzi scontati fino al 50%!

Fino al 4 maggio, potrete acquistare il prodotto perfetto per voi, scegliendo tra alcuni dei migliori prodotti a marchio Apple, Samsung, LG e molto altro ancora. Per questo, data la validità della promozione in corso, vi invitiamo a portare a termine i vostri acquisti quanto prima!

Tra le proposte da non farvi scappare c’è il Samsung Neo QLED QE55QN85BATXZT da 55″ disponibile ad appena 899,99€ invece di 1.799,99€. Il prodotto in questione sfrutta la fantastica tecnologia Quantum Matrix che utilizza gli esclusivi Mini LED Samsung. Grazie a un’accurata gestione della luce, potrete godere di ogni minimo dettaglio e sfumatura presente sullo schermo, sia nelle scene più luminose che in quelle più buie.

Da menzionare il processore Neo Quantum 4K che, essendo basato sul deep learning, crea l’esperienza più precisa e adattiva che si possa immaginare. Scena dopo scena, il processore ottimizza le condizioni di visione, migliorando i contenuti. Il potente sistema di AI Upscaling 4K, invece, vi assicura sempre la massima risoluzione anche durante la visione dei canali tradizionali.

L’esclusiva modalità EyeComfort Mode di Samsung, inoltre, si occupa non solo di regolare automaticamente lo schermo del TV in base agli orari locali di alba e tramonto, ma riduce anche il livello di luminosità e i colori durante le ore notturne per affaticare meno la vista. Ottimo anche il nuovo Smart Hub che vi propone suggerimenti e selezioni, in modo tale da non perdere tempo nella ricerca e godersi il più possibile film, serie in streaming in maniera rapida e veloce.

Ovviamente, per il massimo comfort, potrete sfruttare l’assistente vocale Google di cui è dotata la smart TV: con dei semplici comandi, avrete la possibilità di gestire applicazioni e cercare contenuti rapidamente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

