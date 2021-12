Il metaverso? Secondo un investitore non sarà un punto di svolta

Frédéric Chesnais, CEO del business fintech francese Crypto Blockchain Industries, e CEO del gigante dei giochi Atari fino all’inizio di quest’anno, ha dichiarato durante un convegno, giovedì scorso, di pensare che l’emergere di mondi virtuali online, noti come Metaverso, sarà essenziale per far progredire l’uso generale delle criptovalute per le transazioni finanziarie, ma non sarà il momento di svolta cruciale.

Dopo che Facebook ha annunciato a ottobre che stava cambiando il suo nome in Meta e si sarebbe concentrato sulla creazione del proprio mondo virtuale, l’interesse per il metaverso è aumentato. Anche altre grandi aziende e fintech più piccole si stanno affrettando a creare mondi digitali. Crypto Blockchain Industries sta creando AlphaVerse, un metaverso basato su blockchain, e investendo in iniziative blockchain.

Secondo Chesnais, gli oltre un miliardo di persone in tutto il mondo che non hanno accesso a un conto bancario a causa della mancanza di un indirizzo o di un’identificazione formale guideranno l’accettazione popolare delle criptovalute. Avere un portafoglio ed essere pagati in criptovaluta è l’unica opzione per queste persone di avere accesso a uno stile di vita migliore e di far parte del sistema economico, ha aggiunto. Yat Siu, presidente e co-fondatore di Animoca Brands, che investe e costruisce mondi virtuali, ha avvertito mercoledì che mentre le risorse digitali dovrebbero aumentare man mano che i mondi virtuali diventano più popolari, gli investitori in queste tecnologie sperimenterebbero ostacoli man mano che le tecnologie maturano.