Il mining di bitcoin consuma solo lo 0,12% dell’energia mondiale

Il rapporto presentato dal Bitcoin Mining Council rileva che il mining di bitcoin a 188 TW/h rappresenta solo lo 0,38% dell’energia globale di 50.000 TW/ h che va sprecata a causa di inefficienze. Altrove, rispetto al consumo energetico mondiale, il mining di Bitcoin rappresenta solo una quota dello 0,12%.

Vale la pena notare che il mining di bitcoin è stato sottoposto a aspre critiche da parte degli ambientalisti per la sua impronta di carbonio. Dopo che l’asset è salito a un nuovo massimo storico nell’aprile di quest’anno, il dibattito sul consumo di energia ha accelerato in parte contribuendo al calo di valore di bitcoin.

Il rapporto rileva inoltre che negli Stati Uniti, quasi il 65% dell’energia prodotta viene persa o va sprecata. In questo caso, la rete bitcoin può potenzialmente consumare solo il 2,8% dell’energia sprecata dagli Stati Uniti.

Ph. Marco Verch

Inoltre, BMC indica che attualmente, il mining di bitcoin si basa in gran parte su fonti rinnovabili a seguito del contraccolpo dalla metà di quest’anno. L’attenzione sulle fonti rinnovabili è emersa dopo che la Cina ha vietato il mining di bitcoin, con BMC che afferma che le aziende sotto il forum distribuiscono il 65,9% delle fonti verdi per alimentare le loro operazioni di mining.

Secondo BMC, l’utilizzo di energia di bitcoin dovrebbe ridursi in futuro, con l’obiettivo principale di aggiornare l’hardware per essere più efficiente. Allo stesso modo, il consiglio osserva anche che un maggiore utilizzo di fonti rinnovabili probabilmente ridurrà l’impatto ambientale della criptovaluta.

Il consiglio è stato formato a giugno per affrontare il contraccolpo del consumo di energia di bitcoin in mezzo alla maggiore adozione istituzionale dell’asset. Il dibattito ha visto aziende come il produttore di veicoli elettrici Tesla sospendere i pagamenti bitcoin citando le questioni ambientali. Tuttavia, il CEO Elon Musk ha espresso sostegno per il gruppo.