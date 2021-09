Il mining di Bitcoin potrebbe cambiare il mondo se utilizzerà energia rinnovabile

La criptovaluta più popolare del mondo, bitcoin, dopo dodici anni di esistenza, si trova in una fase di adozione senza precedenti, tuttavia come sappiamo il suo impatto ambientale è elevato. Man mano che la sua diffusione aumenta, il consumo di energia necessario per l’attività di mining dovrebbe ricevere una maggior attenzione da parte dei regolatori nazionali. Gestire la rete bitcoin a livello globale utilizza tanta energia quanto lo stato di Washington, che ammonta a meno della metà dell’1% del consumo totale di energia globale.

Il mining di bitcoin (utilizzo di un computer specializzato per risolvere un puzzle crittografico), come l’estrazione di qualsiasi altra risorsa, richiede energia. L’inventore di bitcoin, Satoshi Nakamoto, ha paragonato l’estrazione di bitcoin all’estrazione dell’oro. “L’estrazione dell’oro è uno spreco, ma quel rifiuto è inferiore all’utilità di avere oro disponibile come mezzo di scambio”. Lo stesso vale per bitcoin.

A differenza di molte altre risorse, però, il potere di estrarre bitcoin può essere ottenuto da risorse rinnovabili. Attualmente, a metà settembre 2021, ci vogliono 12.500 dollari per estrarre un blocco di bitcoin, che vale poco più di 312.500.10 dollari. Questo è un attributo positivo perché lo sforzo e l’energia spesi riflettono il valore del bitcoin, proprio come con altri beni scarsi. Tuttavia, il 90% di tutti i bitcoin che verranno mai estratti esiste già.

Si stima che sia costato circa 28 miliardi di dollari creare tutti i bitcoin esistenti e che quei 28 miliardi ora valgano quasi 1000 miliardi, in crescita costante. Come riferimento il Tesoro degli Stati Uniti spende oltre 1 miliardo di dollari ogni anno per mantenere la valuta degli Stati Uniti, e questa è solo una delle circa 190 valute del pianeta. Il costo del denaro su scala globale utilizza anche risorse energetiche e quei totali superano facilmente il costo per estrarre bitcoin, anche ai costi odierni.

Oggi, la rete Bitcoin utilizza circa 140 TW/h di energia, poco meno del gas bruciato dalla sola industria petrolifera degli Stati Uniti, che potrebbe generare 150 TW/h di elettricità. Il costo di gestione di un minatore è quasi interamente il suo costo di elettricità.

All’inizio di quest’anno, la Cina ha vietato il mining di bitcoin e ha dato il via a una migrazione di minatori in tutto il mondo alla ricerca di fonti di energia a basso costo per gestire la loro attività. Questa migrazione richiederà 12-18 mesi per svolgersi. Durante questo periodo, gli Stati Uniti e altri competeranno per rendere le loro posizioni le più attraenti per i minatori.

L’opportunità che abbiamo di fronte non è solo quella di costruire una rete bitcoin che si basa sulle energie rinnovabili, ma una che utilizza anche i flussi di rifiuti dalle operazioni di produzione di petrolio e gas e persino il carico di base inutilizzato dalle operazioni di utilità per aggiungere efficienza energetica al mercato complessivo della produzione di energia.

Il problema infatti è che la rete Bitcoin non utilizzerà meno energia in futuro, ne userà di più – e la sfida sarà assicurarsi che utilizzi fonti di energia pulita. Ad esempio, le modifiche alla fiscalità per il mining di bitcoin da fonti di energia rinnovabile o di scarto potrebbero fornire un vantaggio fiscale che il mining da fonti convenzionali non riceverebbe. Inoltre, le strutture minerarie, che cresceranno in dimensioni e consumo di energia man mano che il bitcoin diventa più energivoro da estrarre, dovranno seguire i requisiti del codice statale e locale per la sicurezza e l’efficienza.

Le utility di grandi e piccole dimensioni avranno bisogno di assistenza per ottenere l’approvazione delle autorità di regolamentazione in modo che possano stipulare contratti a lungo termine con i minatori e dimostrare valore aggiunto per i loro clienti utilizzando la loro potenza di standby per estrarre bitcoin. Allo stesso modo, gli operatori petroliferi e del gas avranno bisogno di assistenza per stipulare contratti con i minatori bitcoin per utilizzare il gas bruciato per alimentare i minatori bitcoin.