Il navigatore Here adotta Amazon Alexa: milioni di auto godranno dell’interfaccia vocale Amazon?

Al CES 2019 di Las Vegas è stata annunciata un’importante collaborazione tra Here Technologies, società che da diversi anni si occupa di mappe e navigazione, e Alexa, il noto assistente vocale di Amazon.

Il sistema di navigazione di Here è molto diffuso, in quanto è alla base di buona parte dei navigatori che la maggioranza delle case automobilistiche integra nelle proprie auto. Grazie al nuovo accordo si potrà dunque usufruire della voce di Alexa per ricevere assistenza durante la navigazione.

Alexa ha il grande vantaggio di risultare estremamente naturale, con una pronuncia sempre corretta, dando l’impressione di parlare a tutti gli effetti con un vero e proprio assistente. I vantaggi non finiscono qui: il guidatore potrà infatti ottenere dal sistema informazioni in tempo reale sul traffico, sul percorso, sul meteo ma anche cambiare destinazione e effettuare tutte le modifiche che crede opportuno potendo usare solamente la propria voce come metodo di input.

Il nuovo sistema integra infatti gli strumenti di Alexa Auto e tutte le nuove API, che si integrano perfettamente con le funzioni richieste e che permettono agli sviluppatori di poter creare nuove Skill interamente dedicate a soddisfare le esigenze di chi guida.

Here ha inoltre accesso a un enorme database che comprende informazioni del traffico in tempo reale, luoghi di interesse e tanto altro, caratteristiche che permette di chiedere comandi come “Alexa, dove posso acquistare della pasta artigianale mentre torno a casa?”

Si tratta di un modo totalmente nuovo di interagire con la propria auto, che consente di evitare al minimo le distrazioni e di risparmiare tempo, aumentando la sicurezza di chi guida.