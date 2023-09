Quando si parla di aspirapolvere senza fili, i modelli di marca Dyson sono senza dubbio i migliori in assoluto. Se state pensando di acquistarne uno non possiamo, dunque, non consigliarvi il nuovissimo Dyson Gen5detect Absolute, appena uscito sul mercato e già scontato di 100,00€ nel sito ufficiale!

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il Gen5detect Absolute è l’aspirapolvere HEPA senza filo più potente mai realizzato da Dyson, rappresentando la scelta perfetta per chi desidera un prodotto incredibilmente performante e che duri negli anni. Riuscirete, infatti, a pulire l’intera casa in men che non si dica, ottenendo risultati impeccabili con una sola passata.

Grazie alla promozione di Dyson il Gen5detect Absolute potrà essere vostro a soli 899,00€ invece di 999,00€. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento in 3 rate da 299,67€ senza interessi con PayPal, rendendo la spesa decisamente più accessibile.

Ciò che distingue il Gen5detect Absolute dagli altri aspirapolvere senza fili è la potenza di aspirazione di 280AW che, insieme alle spazzole Fluffy Optic e Digital Motorbar (entrambe incluse nella confezione) riuscirà a raccogliere ogni particella di polvere, sporco, peli di animale e capelli, districando automaticamente il rullo. La tecnologia di filtrazione HEPA vi assicurerà, infatti, risultati perfetti, mostrando sullo schermo LCD le prove scientifiche della pulizia in corso, oltre all’autonomia della batteria.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Dyson dedicata all’offerta, dove potrete anche scoprire tutte le altre caratteristiche del prodotto. Vi suggeriamo, però, di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione o le scorte disponibili possano terminare.

