State cercando una nuova smart TV di qualità eccellente e che disponga delle tecnologie più all’avanguardia? Allora non possiamo che consigliarvi questa incredibile offerta di Comet, che oggi vi offre la splendida e modernissima LG C3 con uno sconto del 16%.

Grazie a questa promozione potrete infatti portarla a casa a soli 1.499,00€ anziché 1.799,00€, risparmiando così ben 300€ sul prezzo di listino. Si tratta di un’offerta davvero unica, in quanto stiamo parlando di un modello di ultimissima generazione che viene già proposto con uno sconto importante.

La tecnologia OLED fa in modo che ciascun pixel si accenda e si spenga autonomamente, per creare immagini mozzafiato. Il nero è davvero nero, i colori risplendono e il contrasto sarà incredibilmente più profondo e realistico rispetto a modelli di fascia inferiore. Inoltre, il potente Processore α9 Gen6 guidato dall’Intelligenza Artificiale interviene migliorando le immagini dei contenuti con una risoluzione inferiore al 4K.

Con l’OLED Dynamic Tone Mapping Pro, l’enfatizzazione del contrasto, l’illuminazione delle tonalità medie e l’aggiunta di dettagli espressivi rendono le immagini ancora più coinvolgenti. E grazie all’HDR Expression Enhancer, gli oggetti della scena che catturano l’attenzione risalteranno in modo chiaro ed emozionante.

Avrete poi a portata di telecomando tutte le vostre piattaforme di streaming preferite, con consigli personalizzati sui programmi da guardare. Inoltre, potrete godervi questa meravigliosa smart TV LG C3 anche per le vostre sessioni di gaming: con un tempo di risposta di soli 0,1 millisecondi e ben 4 porte HDMI, avrete finalmente la reattività e la fluidità che avete sempre desiderato per i vostri videogiochi.

E con il Game Optimizer, potrete personalizzare l’esperienza senza nemmeno mettere in pausa il gioco: basterà premere un tasto sul telecomando per accedere alla Game Dashboard. Infine, avrete a vostra disposizione anche la vasta libreria di giochi disponibili su GeForce NOW. Il tutto è poi corredato dalla funzione AI Sound Pro, che crea un effetto surround virtuale a 9.1.2 canali, per un audio nitido e bilanciato.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!