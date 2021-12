Il Paraguay va verso la legalizzazione di bitcoin

In Paraguay diversi senatori stanno sostenendo un disegno di legge in cantiere da diversi mesi, nato da un’idea di un gruppo di miner di bitcoin, come del deputato Carlos Rejala. Quest’ultimo ha iniziato a twittare sul disegno di legge all’incirca nello stesso periodo in cui il presidente di El Salvador Nayib Bukele ha annunciato la sua decisione di rendere BTC a corso legale insieme all’USD.

Il deputato, del partito di minoranza Hagamos, aveva alimentato l’interesse internazionale promettendo che il disegno di legge avrebbe contenuto “sorprese” a tema bitcoin. Quando il disegno di legge alla fine si è materializzato, la maggior parte degli osservatori che speravano in una mossa simile a quella del governo salvadoregno sono stati delusi. Sebbene il disegno di legge proponga di regolamentare l’industria del mining di bitcoin e criptovalute lungo linee abbastanza conservatrici, se approvato, avrebbe potenzialmente un impatto sui minatori nazionali che sperano di attirare investitori internazionali.

Attualmente, una grande quantità di energia in eccesso è infatti generata dalle centrali idroelettriche di Itaipú e Yaciretá, e il disegno di legge, se approvato, consentirebbe ai minatori di spostarsi nei data center vicino a questi impianti e utilizzare abbondanti fonti di energia pulita.

Il nuovo disegno di legge, secondo il senatore e i suoi alleati, aiuterebbe a promuovere l’estrazione mineraria come “nuovo settore industriale” per il Paese: “Il mining di criptovalute fa uso di macchinari speciali come i processori di dati. Potrebbe essere paragonato a un’industria ad alta intensità di energia elettrica, perché una grande quantità di energia elettrica viene consumata nel processo. Hai anche bisogno di una forza lavoro specializzata”.

Questo, ha aggiunto, “genera un prodotto finale che può essere commercializzato”, vale a dire i criptoasset. Questi “acquisiscono visibilità sul mercato, come se fossero solo un’altra merce”. La nuova legge invece consentirebbe alle criptovalute e al mining di “cessare di operare” nella “zona grigia” in cui attualmente esistono.