Il Partito Popolare spagnolo propone una legge sui Bitcoin

Il Partido Popular, il principale partito di centro-destra della Spagna, attualmente all’opposizione, ha recentemente proposto un disegno di legge incentrato sull’uso e sulla regolamentazione delle criptovalute. Come riportato da Crypto Flash News, la proposta permetterebbe ai cittadini spagnoli di effettuare numerosi pagamenti tramite valute digitali e criptovalute – in particolare, sarebbe possibile pagare rate dei mutui per l’acquisto il fitto di una casa.

Il testo della proposta per una “legge sulla trasformazione digitale” ambisce a introdurre l’uso delle valute digitali nei principali settori finanziari del paese. Come in Italia, un ruolo di primo piano è ricoperto dal mercato immobiliare: non solo si prevede la possibilità di pagare mutui e locazioni attraverso le criptovalute, ma anche di poter reinvestire le stesse nell’acquisto di altre proprietà. Inoltre la proposta di legge propone anche la creazione di un “consiglio nazionale per le criptovalute”, che valuti le implicazioni dell’uso della blockchain e delle criptovalute nella vita quotidiana del paese.

Sede del Partido Popular spagnolo, presso Calle Genova a Madrid. Fonte: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Secondo la proposta, le banche commerciali potrebbero scegliere di utilizzare anche sistemi tecnologici basati sulla tecnologia blockchain per gestire le loro operazioni – addirittura ricorrendo a esse per il pagamento degli indennizzi assicurativi. Inoltre la proposta vorrebbe porre un freno anche all’evasione, proponendo di detassare i patrimoni convertiti in criptovalute e/o investiti in asset digitali. Secondo il Partido Popular, il disegno di legge garantirebbe che le transazioni in criptovalute “siano effettuate in un quadro di fiducia, sicurezza e trasparenza”.

Anche se difficilmente la proposta si tradurrà in una legge, la sua costruzione ci ricorda l’adozione dello yuan digitale che sta caratterizzando la politica finanziaria della Cina piuttosto che l’introduzione “dura” di El Salvador.