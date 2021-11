Il Perù collaborerà con India, Hong Kong e Singapore per una CBDC

Alla Conferenza annuale dei dirigenti (CADE) con i leader aziendali a Lima, lo scorso 16 novembre, il presidente della banca centrale del Perù ha dichiarato: “Penso che il sistema di pagamento che avremo tra otto anni nel mondo sarà completamente diverso da quello attuale. Anche il sistema finanziario sarà probabilmente molto diverso”.

Velarde ha dichiarato che il Perù collaborerà con le banche centrali dei Paesi più avanzati nel loro sviluppo di CBDC tra cui India, Singapore e Hong Kong. “Non saremo i primi, perché non abbiamo le risorse per essere i primi e affrontare quei rischi”, ha detto Velarde, “Ma non vogliamo rimanere indietro. Siamo almeno allo stesso livello o forse anche più avanti rispetto a Paesi di dimensioni simili, anche se dietro Messico e Brasile”.

Secondo il Consiglio Atlantico, 87 Paesi (che rappresentano oltre il 90% del PIL globale) stanno ora ricercando una CBDC e sette ne hanno lanciata una. Comparativamente, nel maggio 2020, solo 35 Paesi stavano prendendo in considerazione lo sviluppo di una CBDC. Sebbene non abbia una CBDC, l’adozione di bitcoin come moneta a corso legale da parte di El Salvador il 7 settembre ha posto una rinnovata attenzione alle risorse digitali nella regione.

Per quanto riguarda i prossimi partner di sviluppo CBDC del Perù, la Reserve Bank of India prevede di lanciare un’implementazione di prova della rupia digitale prima della fine dell’anno, ma si sta anche prendendo il suo tempo per garantire che il lancio proceda senza intoppi.

L’Autorità monetaria di Hong Kong continua a esplorare la possibilità di introdurre un dollaro di Hong Kong digitale nel tentativo di capitalizzare i potenziali benefici per il commercio al dettaglio nei mercati transfrontalieri della città. L’Autorità monetaria di Singapore, infine, ha anche condiviso i piani per una CBDC al dettaglio sviluppata privatamente nell’ambito della sua “iniziativa Project Orchid”. Tuttavia, stanno tutti correndo per raggiungere la Cina, che ora ha elaborato un totale di 62 miliardi di yuan digitali secondo la testa della valuta digitale della PBoC.