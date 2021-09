Il più grande parco a tema dell’Europa meridionale inizierà ad accettare pagamenti in bitcoin

Il complesso ricreativo spagnolo con due parchi a tema e sei hotel, PortAventura World, è noto come il più grande resort dell’Europa meridionale, in grado di attrarre circa cinque milioni di visitatori all’anno. PortAventura World sta attualmente lavorando a una soluzione software che permetterà di effettuare transazioni in modo “semplice” e “sicuro” tramite bitcoin.

Non è chiaro se i pagamenti saranno instradati attraverso Lightning Network, un popolare protocollo di pagamento “layer 2” progettato per essere stratificato su una criptovaluta basata su blockchain, come appunto bitcoin o litecoin, che ha visto un forte aumento della capacità negli ultimi tempi.

PortAventura World comunque non è l’unico resort o parco tematico interessato a ricevere pagamenti in criptovaluta: come riportato da U.Today, infatti, un lussuoso hotel a cinque stelle situato nelle Alpi svizzere ha anch’esso recentemente aperto le porte ai pagamenti tramite bitcoin ed ethereum.