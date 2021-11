Il portafoglio CBDC della Nigeria scaricato 500mila volte in 19 giorni

Secondo le notizie locali, dopo che il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha lanciato la valuta digitale di Stato eNaira il 25 ottobre scorso, circa 17.000 transazioni per un totale di 151.170 dollari hanno già avuto luogo, mentre il portafoglio elettronico è stato scaricato 488mila volte in appena 19 giorni dal lancio. Con una popolazione di 213 milioni di abitanti, la Nigeria è la più popolosa dell’Africa ed è anche la prima nel continente a lanciare un progetto CBDC.

Il trading di criptovaluta attraverso le banche è stato vietato in Nigeria da febbraio, con la banca centrale che cita le preoccupazioni sulla volatilità che pone rischi per gli investitori locali. L’eNaira sarà implementato in tre fasi; la banca centrale è responsabile del primo che include l’emissione, la distribuzione, il riscatto e la distruzione della valuta, mentre monitora anche i dati memorizzati su un server cloud. Nella seconda fase, le istituzioni finanziarie possono richiedere la possibilità di emettere stablecoin, mentre nella terza, il governo nigeriano può elaborare i propri pagamenti digitali tra cittadini e imprese. L’Africa è un continente che sta rapidamente adottando la tecnologia della valuta digitale al dettaglio. Oltre alla Nigeria, Ghana, Sud Africa e Tunisia stanno tutti pilotando CBDC.

Elaborazione grafica di un Bitcoin con sfondo della periferia borghese di Lagos, Nigeria. CC BY-SA 4.0

Fino ad ora, in tutto il mondo, 12 Paesi stanno pilotando CBDC, di cui sette si concentrano sulla CBDC al dettaglio e gli altri cinque sul commercio all’ingrosso. In Asia, la Cina sta promuovendo la CBDC al dettaglio, l’e-CNY, e ha generato un volume di transazioni pari a 9,7 miliardi di dollari alla fine di ottobre. La Corea del Sud è entrata nella prima fase pilota della CBDC utilizzando un ambiente virtuale per testare la fattibilità tecnica dell’emissione, della distribuzione e del riscatto della valuta. Il Progetto Bakong della Cambogia ha accumulato oltre 200.000 utenti a giugno e nella prima metà del 2021 il volume delle transazioni ha raggiunto 1,4 milioni di transazioni per un valore di 500 milioni di dollari. Nel frattempo stanno emergendo programmi CBDC transfrontalieri come il progetto mBridge tra Hong Kong, Cina, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti e il servizio di trasferimento di fondi in tempo reale tra Cambogia e Malesia.