Il presidente di El Salvador prende in giro la posizione anti-bitcoin della Svezia

Il presidente salvadoregno, Nayib Bukele, ha recentemente utilizzato Twitter per commentare la posizione anti-bitcoin mining della Svezia. Rispondendo a un tweet che scherzosamente scherniva l’uso di energia vulcanica di El Salvador per estrarre bitcoin, Bukele ha osservato che le autorità svedesi potrebbero dover aspettare più a lungo del previsto in quanto ci vorrebbero milioni di anni perché l’energia vulcanica di El Salvador diventi scarsa e alla fine si estingua.

All’inizio di questo mese le autorità svedesi hanno chiesto all’Unione europea un divieto del mining di criptovalute “ad alta intensità energetica”. Secondo eminenti figure ufficiali, l’aumento del consumo di energia delle criptovalute ha influenzato la capacità della Svezia di soddisfare i suoi obblighi riguardo all’accordo sul clima di Parigi, rappresentando una minaccia per la sostenibilità. Le autorità svedesi hanno presentato le statistiche di mining di bitcoin, sostenendo che l’utilizzo di energia dal mining di bitcoin nella nazione è aumentato notevolmente tra aprile e agosto di quest’anno. Inoltre, hanno evidenziato che il consumo è aumentato utilizzando l’elettricità di circa 200.000 famiglie.

Il mese scorso, El Salvador ha iniziato il mining di bitcoin utilizzando l’energia vulcanica, dopo essere diventata la prima nazione a implementare bitcoin come moneta a corso legale. Secondo il presidente Bukele, il mining sostenibile di bitcoin era una delle massime priorità dopo aver superato BTC come moneta a corso legale. Tuttavia, il contraccolpo interno e globale dopo l’annuncio della legge BTC ha oscurato i piani di sviluppo dell’estrazione vulcanica del paese. Ma sembra che El Salvador abbia superato i suoi momenti critici, poiché il Paese sta attualmente godendo di sviluppi infrastrutturali emergenti dai profitti acquisiti tramite bitcoin.

All’inizio di questo mese, le autorità salvadoregne hanno annunciato di voler costruire 20 scuole e un ospedale veterinario esclusivamente da Bitcoin Profits. Affermando inoltre che l’ospedale genererà occupazione assumendo 300 salvadoregni, aggiungendo posti di lavoro ben pagati all’economia. Tuttavia, il presidente non ha dimenticato di menzionare le lotte del governo, osservando che il paese non sarebbe mai arrivato così lontano se le autorità si fossero piegate, date le pressioni globali e interne, incluso lo scoraggiamento da parte dell’opposizione.