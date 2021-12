Il prezzo di bitcoin può ancora salire a 100mila dollari nonostante le difficoltà di novembre

L’analista di bitcoin noto con lo pseudonimo Plan B è ben rispettato tra i bitcoiner e ha accumulato 1,5 milioni di follower su Twitter da ottobre 2017. Plan B è il creatore del popolare modello di prezzo bitcoin chiamato stock-to-flow (S2F), che quantifica la scarsità della merce (bitcoin) e quindi la divide per emissione annuale (il flusso). L’analista ha lavorato bene per quanto riguarda le previsioni sui prezzi di bitcoin, ma questo mese una delle sue previsioni è mancata. È iniziato quattro mesi fa quando Plan B ha twittato prevedendo lo “scenario peggiore per il 2021” a giugno.

Plan B afferma che il prezzo di bitcoin è ancora “sulla buona strada verso quota 100mila dollari” nonostante la mancata previsione del prezzo di novembre. Finora tre su quattro delle sue previsioni mensili sui prezzi sono arrivate a buon fine e non si è sbagliato quando ha detto che “64mila dollari non era il top”. Il mancato raggiungimento degli obiettivi a novembre è stata la prima volta che una previsione di Plan B è stata smentita.

L’analista ha anche creato un sondaggio, in cui chiede ai propri follower se 69mila dollari è stato il massimo per questo ciclo di dimezzamento o se il prezzo di bitcoin supererà i 69mila dollari raggiunti il 10 novembre. Le statistiche del sondaggio di Plan B indicano che al momento della scrittura, il 78,4% pensa che il prezzo di BTC supererà 69mila dollari mentre il 21,6% ha ritiene che “69mila dollari era il top”.