La più grande valuta digitale del mondo per valore di mercato è salita a 39.446,80 dollari nelle ultime ore, secondo i dati di CoinDesk. La criptovaluta è salita a questo valore dopo essere scesa a circa 37.700 dollari, il suo minimo in diverse settimane.

Dopo essere salito al suo massimo intraday, l’asset digitale ha registrato una certa volatilità, scendendo sotto i 38.500 dollari ma poi recuperando a oltre 39.000 dollari. Al momento della stesura di questo documento, la criptovaluta era scambiata intorno ai 39.250 dollari, molto vicino al suo massimo intraday.

Molti osservatori di mercato hanno sottolineato la notevole correlazione tra azioni e bitcoin. Alla domanda se i guadagni in azioni stessero contribuendo ad alimentare il recente apprezzamento dei prezzi dell’asset digitale, Joe DiPasquale, CEO del gestore di hedge fund di criptovaluta BitBull Capital, ha risposto che la correlazione esiste e che “le azioni stanno attualmente guidando il prezzo di Bitcoin”.

Anche Tim Enneking, amministratore delegato di Digital Capital Management, ha affermato che “la correlazione tra mercati azionari e BTC è ai massimi storici”. Ha descritto la situazione come sfortunata, “perché, storicamente, la mancanza di tale correlazione è stata una delle ragioni principali per l’acquisto di BTC (e praticamente di qualsiasi criptovaluta, se è per questo)”.

Credit: Pixabay

Alcuni analisti hanno offerto spiegazioni diverse, citando una serie di fattori quando spiegano gli ultimi movimenti di prezzo del bitcoin. “I rendimenti dei Treasury, il credito, la forza relativa del dollaro (contro le altre monete fiat) e la volatilità del mercato legacy sono tutte motivazioni concomitanti”, ha dichiarato Dylan LeClair, responsabile delle ricerche di mercato per Bitcoin Magazine.

Josh Olszewicz, responsabile della ricerca presso Valkyrie Investments, ha anche identificato più variabili che guidano la recente azione dei prezzi della valuta digitale. “La significativa volatilità intra-day è stata principalmente guidata dalle correlazioni Nasdaq e bitcoin, nonché da ulteriori commenti del presidente della Fed Jerome Powell”, ha affermato. “Inoltre, i mercati delle criptovalute sono stati molto sensibili agli annunci di acquisizione di Twitter di Elon, probabilmente nella convinzione di una maggiore connessione delle risorse digitali alla piattaforma in futuro”, ha affermato l’esperto.

Anthony Denier, CEO della piattaforma di trading Webull Financial, ha adottato un approccio più semplificato, sostenendo che mentre bitcoin e azioni spesso si muovono insieme, i recenti guadagni della valuta digitale sono stati il risultato del desiderio degli investitori di attività rischiose.