I monitor 4K e 8K stanno diventando sempre più comuni, ma alcuni produttori stanno già guardando alla prossima generazione di pannelli ad altissima risoluzione. BOE, un gigante cinese dei display, ha recentemente presentato un enorme display da 110 pollici con la risoluzione sbalorditiva di 16K.

Per farvi capire in prospettiva, l’8K corrisponde a 7680 x 4320, mentre il 16K sale a 15360 x 8640. Si tratta di un totale di 132,7 milioni di pixel, ovvero 16 volte più del 4K e 4 volte più dell’8K.

Image credit: Vincent_Teoh

Naturalmente, con così tanti pixel da spingere, il display BOE ha una frequenza di aggiornamento relativamente bassa, pari a 60 Hz. Tuttavia, è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti e la risoluzione extra farà una grande differenza in termini di qualità dell’immagine.

Oltre all’elevata risoluzione, il display da 16K di BOE presenta anche una luminosità massima di 400 nit e un rapporto di contrasto di 1.200:1. Si tratta di valori medi per un pannello IPS, ma comunque più che sufficienti per avere una resa a schermo ottimale.

Infine, il display da 16K copre il 99% della gamma di colori DCI-P3. Ciò significa che è in grado di visualizzare una gamma di colori più ampia rispetto alla maggior parte degli altri display, il che si traduce in immagini più vivaci e realistiche.

Nel complesso, il display a 16K di BOE rappresenta un importante traguardo tecnologico. È ancora presto per la tecnologia a 16K, ma è chiaro che questa è la direzione verso cui si sta dirigendo il settore. Con l’aumento della disponibilità di contenuti a 16K, possiamo aspettarci di vedere display ancora più impressionanti negli anni a venire.

Tanto per farvi capire la risorse necessarie per utilizzare un pannello a 16K vi basti sapere che anche se si dispone del PC da gioco più potente, non sarà possibile ottenere una buona frequenza di fotogrammi con una risoluzione di 16K in giochi come Cyberpunk 2077 o Microsoft Flight Simulator. Questo perché la risoluzione 16K ha un numero di pixel 16 volte superiore a quella 4K, il che significa che la GPU deve lavorare molto di più per renderizzare l’immagine. Di conseguenza, la frequenza dei fotogrammi può crollare drasticamente.

È importante notare che il monitor 16K di BOE è solo un prototipo. Non è ancora chiaro se e quando un monitor PC o una Smart TV da 16K saranno disponibili per l’acquisto.