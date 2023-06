La mosca lanterna maculata è un insetto asiatico che infesta il raccolto e che ha causato nel 2023 oltre 500 milioni di dollari di anni all’agricoltura statunitense, dopo essere stato involontariamente introdotto nel paese circa 10 anni fa. Ci sono diversi modi per sbarazzarsi di questa mosca, ma quello progettato dall’istituto di robotica della Carnegie Mellon University è sicuramente il più “figo” di tutti: un robot killer che non ha altro scopo se non sterminarla.

Battezzato TartanPest, il robot usa diverse tecnologie che identificano e distruggono automaticamente gli agglomerati di uova della mosca. Il robot usa il motore di un trattore e un sistema di diverse telecamere per muoversi e identificare le uova che, una volta trovate, vengono rimosse dalle superfici e distrutte da un braccio dotato di una spazzola rotante.

Credit: Carnegie Mellon University's Robotics Institute

Carolyn Alex, uno dei membri del team che ha costruito TartanPest, ha dichiarato: “Al momento la mosca lanterna maculata è concentrata nella zona Est del paese, ma prevediamo che si diffonda in tutta la nazione. Risolvendo il problema ora, eviteremo danni maggiori in futuro”.

Le uova vengono identificate sfruttando algoritmi allenati su un grande set di dati contenente moltissime immagini. Di certo non sarà il metodo migliore per eliminare l’insetto, ma di certo è uno dei più interessanti; chissà che in futuro non vengano creati robot killer anche per altre specie di insetti fastidiosi, come le tanto odiate zanzare che ci tormentano durante l’estate.