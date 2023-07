L’11 e 12 luglio è l’Amazon Prime Day. Seguite tutte le offerte più interessanti direttamente da questa pagina.

Nel corso di un lancio notturno, un razzo Falcon 9 ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di voli effettuati da un veicolo di lancio SpaceX, con un propulsore del primo stadio che ha volato per la sedicesima volta.

SpaceX ora punta a far volare i suoi propulsori riutilizzabili del Falcon 9 fino a 20 volte, il doppio dell’obiettivo originale dell’azienda.

Fonte: SpaceX

Il volo è seguito a diversi mesi di ispezioni e lavori di ricondizionamento del razzo più utilizzato da SpaceX, un processo che includeva una “ricertificazione” del propulsore per dimostrare, almeno sulla carta, che potesse volare ancora cinque volte dopo aver completato il suo 15° lancio e atterraggio lo scorso dicembre.

Il razzo che ha stabilito il record è decollato da Cape Canaveral, in Florida, alle 23:58 EDT (03:58 UTC) con a bordo 22 satelliti Starlink di seconda generazione. I nove motori Merlin alimentati a cherosene del razzo hanno bruciato per circa due minuti e mezzo per raggiungere il limite dello spazio, dopodiché il propulsore si è staccato per scendere verso una delle piattaforme di atterraggio di SpaceX che galleggia a nordest delle Bahamas.

Un motore del secondo stadio si è acceso per continuare a spingere i satelliti Starlink in orbita. SpaceX ha dichiarato il lancio un successo dopo il dispiegamento dei carichi utili Starlink circa un’ora dopo il decollo. Secondo Jonathan McDowell, un astrofisico che monitora l’attività dei voli spaziali, la rete Internet globale dell’azienda ha ora circa 4.400 satelliti in orbita.

Il primo stadio del razzo Falcon 9 si è posato sulla piattaforma galleggiante meno di nove minuti dopo il lancio, utilizzando la spinta del motore centrale per rallentare l’atterraggio. È stato il 46° lancio effettuato dalla famiglia di razzi Falcon di SpaceX quest’anno, con una cadenza media di un volo ogni quattro giorni.

“Oggi il primo stadio del Falcon 9 è stato lanciato e fatto atterrare con successo per la sedicesima volta, un record assoluto“, ha affermato Kate Tice, un ingegnere di SpaceX che ha ospitato la trasmissione web del lancio. “Questo atterraggio segna il nostro 206° atterraggio totale di un razzo di classe orbitale, inclusi i voli Falcon 9 e Falcon Heavy“.

Il propulsore utilizzato domenica sera, indicato come B1058 nell’inventario di SpaceX, ha debuttato con il primo lancio di astronauti dell’azienda nel maggio 2020, quando ha portato i membri dell’equipaggio NASA Doug Hurley e Bob Behnken nello spazio durante la missione Crew Dragon Demo-2. Quella missione ha segnato la fine di una pausa di quasi nove anni nei lanci statunitensi con astronauti a bordo.

Il propulsore di punta di SpaceX ha lanciato 801 veicoli spaziali e carichi utili, oltre a due astronauti, in oltre tre anni di servizio.

Questa è la seconda estensione della durata del propulsore Falcon 9. Bill Gerstenmaier, vicepresidente di SpaceX per l’affidabilità nella costruzione e nel volo, ha dichiarato a maggio che gli ingegneri stavano certificando i propulsori Falcon 9 per effettuare fino a 20 voli per le missioni Starlink. I lanci con satelliti dei clienti potrebbero essere limitati ai razzi con un minor numero di voli. La NASAha certificato solo propulsori Falcon 9 utilizzati per cinque o meno voli per le missioni degli astronauti dell’agenzia verso la Stazione Spaziale Internazionale.

“Questo ci offre molte possibilità di continuare a riutilizzare i propulsori e a mantenere un alto ritmo di volo“, ha detto Gerstenmaier. “Credo che saremo in grado di soddisfare il nostro programma, e anche di più, con i propulsori che abbiamo in lavorazione“.

SpaceX ha iniziato l’anno con l’obiettivo di effettuare 100 missioni nel 2023, il maggior numero di voli in un anno per qualsiasi fornitore di lanci. SpaceX ha effettuato 61 lanci nel 2022. Il Falcon 9 continua a essere il cavallo di battaglia del settore dei lanci mentre SpaceX testa il suo veicolo Starship molto più grande, progettato per essere completamente riutilizzabile con una cadenza di lancio ancora più rapida.

La principale limitazione del ritmo di lancio frenetico di SpaceX non è la disponibilità di razzi pronti per il volo, ma i tempi di recupero delle tre piattaforme di lancio Falcon 9 dell’azienda. SpaceX ha effettuato lanci dal Complesso di Lancio Spaziale 40 presso la Stazione della Forza Spaziale di Cape Canaveral fino a una volta ogni cinque giorni. La piattaforma di lancio Falcon 9 presso la Base della Forza Spaziale di Vandenberg in California può essere allestita per un’altra missione in meno di 10 giorni.

L’altro sito di lancio completamente operativo di SpaceX, presso il Kennedy Space Center della NASA, è attualmente l’unico pad che supporta i voli con equipaggio e carico utile verso la stazione spaziale e l’unico impianto progettato per il razzo Falcon Heavy. Questi voli hanno la priorità al Kennedy’s Launch Complex 39A, e sono necessarie fino a tre settimane per riconfigurare il pad tra le missioni Falcon 9 e Falcon Heavy.