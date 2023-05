Il razzo Space Launch System (SLS) dell’agenzia spaziale NASA, progettato per trasportare astronauti sulla Luna, è al di fuori dei limiti di spesa stabiliti e presenta significativi ritardi rispetto alla pianificazione iniziale, secondo un recente audit condotto dall’Ispettore Generale della NASA. Il rapporto evidenzia anche la possibilità di ulteriori aumenti di costi e ritardi, che potrebbero mettere a rischio l’intera missione Artemis se non vengono affrontati i problemi.

Il programma lunare Artemis della NASA prevede una spesa complessiva di 93 miliardi di dollari entro il 2025, includendo i 23,8 miliardi di dollari già spesi per il sistema SLS fino al 2022. Il rapporto afferma che questa cifra rappresenta un aumento di costi di 6 miliardi di dollari e un ritardo di oltre sei anni rispetto alle previsioni iniziali della NASA.

L’SLS, il cui primo lancio è stato effettuato a novembre 2022, fa uso di quattro motori RS-25 per ogni missione, di cui 16 provengono dagli Space Shuttle in pensione. Una volta esauriti (poiché tutti i motori dell’SLS sono sacrificabili), la NASA passerà ai motori RS-25E sviluppati da Aerojet Rocketdyne, che dovrebbero essere più economici del 30% e più potenti dell’11%. Inoltre, saranno utilizzati razzi ausiliari a propellente solido forniti da Northrop Grumman.

Tuttavia, l’impiego di tecnologie più datate non sta apportando i risparmi di bilancio previsti dalla NASA. L’audit afferma che “questi aumenti di costi sono dovuti a questioni interconnesse, come l’assunzione che l’utilizzo di tecnologie ereditate dai programmi Space Shuttle e Constellation avrebbe comportato notevoli risparmi di costi e tempi rispetto allo sviluppo di nuovi sistemi per l’SLS”. Tuttavia, l’audit sottolinea che l’integrazione e l’aggiornamento dei nuovi sistemi con i componenti storici si sono rivelati molto più complessi di quanto previsto.

Ad esempio, solo 5 delle 16 modifiche ai motori sono state completate e ci sono stati anche aumenti di portata e costi nel contratto per il propulsore. Quest’ultimo è stato il problema più significativo, con un aumento dei costi da 2,5 a 4,4 miliardi di dollari da quando è stato annunciato il programma Artemis, e ha ritardato l’intero programma di cinque anni.

L’Ispettore Generale critica anche l’uso di contratti a “costo maggiorato”, che consentono ai fornitori di aumentare più facilmente i budget, invece di utilizzare contratti a prezzo fisso. Il rapporto raccomanda che i prossimi lavori vengano basati su contratti a prezzo fisso e che vengano risolti i problemi di approvvigionamento. La direzione della NASA ha accettato tutte e otto le raccomandazioni.

Il progetto della missione lunare Artemis era basato sul programma Constellation, avviato originariamente nel 2005 con l’obiettivo di tornare sulla Luna entro il 2020 e in seguito raggiungere Marte. La decisione dell’amministrazione Obama di cancellare il programma ha suscitato numerose critiche, soprattutto perché garantiva posti di lavoro in tutto il territorio degli Stati Uniti.

Tuttavia, il NASA Authorization Act del 2010, introdotto nello stesso anno, ha imposto la costruzione dell’SLS e ha richiesto l’utilizzo delle tecnologie, dei contratti e della forza lavoro esistenti del programma Constellation. Inoltre, ha stabilito la necessità di collaborazioni con aziende spaziali private. Ad esempio, SpaceX sta sviluppando il proprio sistema di razzi chiamato Starship, che sarà in grado di trasportare astronauti sulla Luna e su Marte. Tuttavia, Starship ha subito un’esplosione durante la sua prima missione di lancio orbitale e potrebbe non essere più utilizzato a breve a causa di problemi con il sistema di autodistruzione e dei danni significativi causati agli ecosistemi locali.