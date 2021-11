Il Real Madrid lancia i biglietti intelligenti NFT

LAVA, la piattaforma software API in tempo reale di nuova generazione, ha autorizzato il Real Madrid Football Club a emettere biglietti intelligenti NFT su Flow. Questi biglietti possono essere ritirati e scambiati dai fan di tutto il mondo.

Il lancio in anteprima dello smart ticket NFT ha avuto luogo allo stadio Santiago Bernabeu in occasione della partita contro lo Sceriff Tiraspol lo scorso 28 settembre. L’NFT aiuta un gruppo specifico di fan e partner a raccogliere premi entusiasmanti sui loro biglietti digitali intelligenti. I fan possono, in seguito, riscattare la valuta digitale che può essere utilizzata per accedere a oggetti digitali esclusivi curati appositamente per l’evento.

Il Chief Transformation Officer del Real Madrid, Michael Sutherland, ha commentato il recente annuncio dicendo che questo consentirà ai fan di investire in se stessi e raccogliere oggetti digitali unici che hanno un enorme significato nell’arena digitale. Ha anche osservato che sfruttare gli NFT ha permesso al club di costruire e curare un’esperienza completamente nuova per i fan che altrimenti possiedono risorse limitate per connettersi con il club.

Lo Smart Ticket è alimentato da LAVA e sarà lanciato su Flow, la blockchain creata per la prossima generazione di app e giochi. La rete è stata costruita per rendere più conveniente il processo di creazione di applicazioni user-friendly. Flow ha supportato vari ecosistemi costosi dei migliori marchi di intrattenimento, studi di sviluppo e startup sostenute da venture capital. Alcuni dei famosi partner dell’ecosistema blockchain includono marchi IP globali come Warner Music, Ubisoft e NBA.