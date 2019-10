Il robot di Thyssenkrupp serve in camera e sa prendere l’ascensore

Thyssenkrupp Elevator ha annunciato un'innovativa piattaforma robotica in grado di trasportare oggetti ed effettuare consegne negli ospedali, negli alberghi o nei luoghi di lavoro, spostandosi anche tra piani diversi grazie all'uso degli ascensori.

Thyssenkrupp Elevator ha lanciato una nuova e innovativa piattaforma d’interfaccia degli ascensori per permettere ai robot di effettuare, via WiFi o 4G, selezioni di piano, spostarsi come un normale passeggero all’interno di strutture a più piani ed eseguire servizi di consegna ai clienti all’interno degli hotel. Un sistema di trasporto intelligente in grado di migliorare la logistica interna, aumentare la produttività e massimizzare l’esperienza degli inquilini, un mercato che prevede di toccare i 34 milioni di dollari entro il 2024 (partendo dagli 11,9 milioni di dollari nel 2018, stando ai dati di MarketsandMarketsTM).

Grazie alla collaborazione con i principali produttori di tecnologie robotiche, Thyssenkrupp Elevator ha sviluppato numerosi progetti pilota presso importanti hotel e ospedali negli Stati Uniti. I sistemi d’interfaccia per ascensori robotizzati sono stati implementati per assistere le pulizie, effettuare il servizio in camera e trasportare bagagli; assistere le guardie di sicurezza e le concierge; così come per la consegna di prodotti farmaceutici e pacchi. Inoltre, con il sistema di Machine Vision, il robot è in grado di determinare se un ascensore è al completo o ha spazio per caricarlo.

Tutta la comunicazione con l’ascensore avviene in modalità wireless attraverso il sistema di controllori TAC di Thyssenkrupp. L’interfaccia, che è compatibile solo con il software e l’hardware di thyssenkrupp, può essere installata in un solo giorno.

“Questa tecnologia viene già adottata in Italia nel centro produttivo di una nota casa di Alta Moda, a Firenze che sfrutta attivamente diversi robot, per movimentare prodotti e materie prime, distribuendoli in modo intelligente tra i diversi piani del loro magazzino”, ha spiegato Luis Vos, amministratore delegato di Thyssenkrupp Elevator Italia. “Nelle prossime settimane questi robot potranno chiamare i montacarichi in modo del tutto autonomo e completare gli spostamenti in modo ancora più efficiente”.

Sono soprattutto gli hotel a sfruttare questa tecnologia, a fronte dei numerosi vantaggi offerti non solo in termini di business ma anche di servizi per la clientela. L’uso dei robot è in aumento anche all’interno delle strutture ospedaliere per effettuare consegne da e verso farmacie, laboratori, banche del sangue, infermerie, sale d’attesa, sale pazienti e uffici amministrativi.

Per Thyssenkrupp Elevator non si tratta della prima incursione nel mondo della robotica. Nel 2017, la Società ha avviato un progetto pilota in cui i robot venivano utilizzati per un trasporto rapido ed efficiente dei pezzi di ricambio e altri materiali dal magazzino ai cantieri di manutenzione degli ascensori.