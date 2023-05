Tesla non è solo una casa automobilistica: la compagnia fondata da Elon Musk progetta e realizza diversi prodotti, tra cui anche un robot umanoide conosciuto come Tesla Bot o come Optimus. Da qualche ora Tesla ha rilasciato un nuovo video in cui ci mostra i miglioramenti apportati al suo robot, a distanza di diversi mesi dall’ultima volta che era stato mostrato in azione, e bisogna ammettere che i passi avanti sono evidenti, anche se in senso assoluto abbiamo già visto robot più capaci nei movimenti, come quello di Boston Dynamics.

All’epoca della presentazione del Tesla Bot, in molti lo avevano accolto come uno scherzo, una distrazione, ma Tesla è rimasta fermamente convinta della bontà del suo progetto, con l’intento ultimo di utilizzare questi robot al posto di operai umani; non è difficile capire perché inizialmente Tesla Bot non fosse stato preso sul serio, basta andare a rivedere il video diffuso in occasione del Tesla AI Day dello scorso anno, in cui si vede il prototipo del robot fare persino fatica a camminare, ma oggi la musica è cambiata completamente.

Nel video, che vi riportiamo di seguito, si possono vedere 5 prototipi di Tesla Optimus in azione mentre compiono azioni semplici come camminare in giro per i capannoni dove si sta lavorando al Cybertruck: la camminata è abbastanza lenta, ma il robot appare stabile, certo siamo ben lontani dai robot che corrono e saltano come se stessero facendo parkour. In una parte del video si vede anche un robot dotato di mani compiere piccoli gesti come raccogliere degli oggetti e metterli in un contenitore, con l’intento di programmarli a compiere gesti sempre più complessi.

Dal canto suo, Elon Musk ha fatto dichiarazioni altisonanti riguardo a Optimus, come spesso accade quanto Tesla entra nel vivo di un nuovo progetto: ha definito Optimus “estremamente sottovalutato“, ipotizzando una produzione tra i 10 e i 20 miliardi di unità in futuro, un’ipotesi che darebbe a Optimus un’enorme rilevanza nel catalogo di Tesla.