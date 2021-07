Il segreto del successo per essere i numeri uno

Non hai mai sognato di essere famoso? Molti sognano fin da bambini di diventare persone di successo: attori o attrici famosi, calciatori, star super pagate ma pochi sono realmente disposti a lavorare sodo, con costanza come gli idoli che tanto ammirano.

Queste persone di successo, per conquistare il mondo patinato che tanto invidiamo, hanno vissuto anni e anni di lavoro, sacrifici e rinunce, che pochi sopporterebbero. Tutti vorrebbero essere Novak Dokovic, però nessuno si sarebbe allenato durante i bombardamenti di Belgrado.

“Ascoltavamo la radio al mattino per sapere dove erano previsti i bombardamenti – racconta la sua prima maestra Jelena Gencic – e andavamo a giocare da un’altra parte. Se però sentivamo arrivare gli aerei ci nascondevamo dentro il club”. (fonte: UbiTennis). Pochi avrebbero trovato la forza per credere ancora nel loro sogno.

Nessuno si alza alla mattina dicendo: “ Wow, voglio farmi otto ore di allenamento, saltare il pranzo con la mia famiglia, il compleanno di mio fratello, il cinema con la mia ragazza e restare focalizzato sul mio obiettivo!”. Le persone non vorrebbero mai seguire il “processo” ma vorrebbero subito ottenere un risultato brillante. Pochi sono disposti a faticare a lungo termine per raggiungere il loro obiettivo, il 99% delle persone molla al primo ostacolo, alla prima fatica, alla prima rinuncia da fare.

Questo è quello che fa la differenza fra un campione e una persona che resta nella media. Il campione è disposto a tutto: a soffrire oggi, a impegnarsi senza distrazioni per lunghi periodi, a lavorare sodo anni per raggiungere il suo grande sogno. Sono come mossi da un’ardente voglia di farcela che li motiva ogni giorno.

C’è un divario enorme tra quello che le persone sognano nelle loro ambizioni più grandi e quello che sono effettivamente disposte a fare per arrivare a quei livelli. Da 10 anni Roberto Buonanno è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani, titolare tra le svariate cose anche di Tom’s Network, l’agenzia di management più innovativa d’ Italia. Conosce bene cosa significa la parola: sacrificio

Nessuno più di lui può svelarti le migliori strategie per avviare una carriera da Influencer di successo. Segui il video fino alla fine per scoprire tutti i segreti per diventare una persona di successo.