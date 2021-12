Il settore NFT è trainato soprattutto dall’entusiasmo maschile

Gli uomini sono responsabili di almeno il 79% di tutte le vendite di opere d’arte NFT secondo l’Art Tactic NFT Art Market Report 2021, con le donne che sarebbero indietro di 1 a 20 vendite NFT nella mania del collezionismo digitale in corso. Fame Lady Squad, un’etichetta di creatori di NFT che si promuove come il primo collettivo di arte digitale femminile, era in realtà gestito da uomini. Nonostante questo fatto, la leggenda gli ha permesso di raccogliere 1,5 milioni di dollari da VC e angel investor.

Dopo un tumulto, i truffatori hanno accettato di trasferire tutta la governance del progetto a un gruppo di donne. Ma il fatto è che l’intero segmento NFT rimane dominato dagli uomini. Il rapporto citato ha anche indicato che nel 16% dei casi, il sesso del creatore è rimasto sconosciuto. Un altro aspetto della posizione debole delle artiste digitali femminili è che guadagnano meno degli uomini.

Questa disuguaglianza nell’arte digitale è stata ereditata dalla sua forma “classica”: l’87% degli artisti esposti nei migliori musei sono uomini. Kelly LeValley Hunt, una delle prime donne CEO nel segmento NFT, ha condiviso che spesso è l’unica relatrice femminile alle conferenze sulle arti digitali e la tokenizzazione. A una conferenza, i partecipanti maschi le hanno chiesto se sapeva cosa fosse un NFT: “Mi vengono ancora poste domande sciocche. Speriamo che tra altri cinque anni, andrà un po’ meglio”.