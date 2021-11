Il sindaco di Miami lancia un rendimento in bitcoin per i cittadini

All’inizio di questo mese, Suarez ha dichiarato che i residenti di Miami avrebbero ricevuto portafogli digitali che sarebbero stati utilizzati per distribuire i rendimenti bitcoin ai residenti della città. In un’intervista recente Suarez ha anche dichiarato che l’idea di lanciare un rendimento bitcoin sarebbe buona per l’intero paese e che Miami sarebbe solo all’avanguardia. Ha inoltre osservato che con le criptovalute, Miami è riuscita a differenziarsi e che l’idea di lanciare questo programma di rendimento è stata derivata dal progetto MiamiCoin, un token basato sulla città, che è stato lanciato ad agosto e che sin dal suo inizio ha generato rendimenti minerari che finiscono nel portafoglio digitale della città.

Fin dal suo inizio, MiamiCoin ha generato 20 milioni di dollari di premi per la città in tre mesi. Suarez ha dichiarato che una parte di questi fondi, circa 15 milioni di dollari sarebbero stati usati per creare un rendimento che sarebbe stato pagato in bitcoin e queste monete sarebbero state distribuite ai residenti della città. Ha osservato che attraverso questo programma, i residenti riceverebbero bitcoin nei loro portafogli digitali, il che aumenterebbe di valore rispetto al dollaro, il cui valore si sta deprezzando a causa dell’aumento dell’inflazione.

Suarez è uno dei maggiori sostenitori delle criptovalute. Dopo essere stato rieletto in carica, ha dichiarato che avrebbe ricevuto il suo primo stipendio interamente in bitcoin, e questo annuncio è stato successivamente supportato dal sindaco di New York, Eric Adams, che ha anch’egli accettato di ricevere il suo stipendio in bitcoin. A causa del progressivo framework crittografico di Miami, la città ha attratto importanti aziende tecnologiche. Quasi 1 milione di dollari in capitale di rischio è volato in questa città quest’anno. Miami ha anche tenuto la conferenza bitcoin all’inizio di quest’anno.