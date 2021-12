Il Sudafrica si prepara a introdurre le normative sulle criptovalute nel 2022

La Financial Sector Conduct Authority (FCSA) del Sudafrica afferma di voler stabilire una serie di regole che forniranno un’adeguata protezione degli investitori, in particolare in mezzo alle crescenti frodi legate alla criptovaluta in Sud Africa. Queste truffe legate alle criptovalute hanno portato alla perdita di miliardi di dollari dalle vittime e hanno innescato indagini da parte delle forze dell’ordine in tutto il mondo. In un caso, due fratelli che gestivano l’ormai defunto schema di investimento Africrypt avrebbero rubato 3,6 miliardi di dollari in bitcoin dagli investitori.

Secondo Unathi Kamlana, il principale regolatore finanziario del Sud Africa, i regolamenti sulle criptovalute includeranno disposizioni per governare il trading di criptovaluta e questioni relative all’interazione tra valuta digitale e mercati finanziari del Paese. Kamlana ha dichiarato che la FCSA era desiderosa di mantenere una solida supervisione crittografica come mezzo per proteggere gli investitori da schemi potenzialmente rischiosi.

Il commissario FCSA ha dichiarato che l’agenzia non vedeva le criptovalute comportare rischi significativi per la stabilità finanziaria del Sudafrica. Kamlana ha anche affermato che la FCSA considera le criptovalute come attività e non valute. Nel dicembre 2019, la banca centrale del Sudafrica ha annunciato piani per introdurre progetti per prevenire l’uso della crittografia per eludere le misure di controllo valutario.