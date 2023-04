Siete interessati a cambiare qualche elettrodomestico oppure volete acquistare un nuovo smartphone o notebook? In questo caso non dovreste farvi scappare le super offerte attive da eBay per la tech week con sconti che toccano anche il 50%!

Nella sezione dedicata alle offerte in corso, potrete acquistare prodotti di ogni tipo: alcuni due migliori smartphone Apple e Samsung fino a macchine per il caffè, lavatrici, asciugatrici e molto altro ancora. Dunque, data la validità dei ribassi in corso, vi invitiamo a portare a termine i vostri acquisti quanto prima.

Tra le proposte a vostra disposizione va menzionato indubbiamente l’iPhone 14 da 128GB nella colorazione midnight, disponibile ad appena 784,90€ invece di 1.029,90€, per uno sconto di ben 245,00€. Partiamo da una delle caratteristiche più interessanti dell’iPhone 14, ovvero la fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini ancora più sofisticata rispetto ai modelli precedenti, per scatti più che sensazionali con ogni tipo di luce e soprattutto anche in notturna. Le immagini ottenute, dunque, saranno 2,5 volte migliori rispetto alla generazione precedente, grazie alla fotocamera principale e fino a 2 volte migliori con l’ultra-grandangolo.

Ottimo anche il display Super Retina XDR extralarge che gode della tecnologia OLED, pensata appositamente per garantire sfumare vibranti e luminose, contrasti da capogiro con neri assoluti e bianchi ancora più brillanti. Se, inoltre, siete soliti inviare mail e messaggi con frequenza anche mentre siete fuori casa, vi segnaliamo la validissima feature True Tone. Si tratta di una tecnologia utilissima, ideata per consentirvi di leggere senza sforzare lo sguardo anche sotto la luce del sole! La funzione si occupa di regolare automaticamente la luminosità dello schermo, in modo tale da adattarsi perfettamente a ogni condizione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione.

