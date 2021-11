Il wallet nativo di Solana sbarca anche sul mobile

In un annuncio recente, SolFlare ha svelato il lancio della versione mobile del suo portafoglio basato su dApp. In particolare, il lancio rende SolFlare il primo portafoglio nell’ecosistema Solana con una versione mobile che offre un supporto completo per tutte le principali funzionalità di Solana. Secondo l’annuncio, SolFlare può essere scaricato sia dall’App Store di Apple che dal Google Play Store. La versione mobile di SolFlare offrirà agli utenti tutte le funzionalità disponibili sulla sua versione web e sull’estensione del browser.

SolFlare mobile consentirà agli utenti Solana di archiviare e scambiare senza problemi token SOL e SPL, puntare token basati su Solana e inviare token non fungibili (NFT) direttamente dai propri smartphone. Nonostante la rapida crescita del settore delle criptovalute, è difficile trovare portafogli crittografici mobili con supporto per protocolli DeFi e NFT al di fuori dell’ecosistema Ethereum. Anche i portafogli esistenti basati su Solana non offrono molto oltre ai trasferimenti di token, ostacolando così la crescita dell’ecosistema Solana.

È noto che i portafogli crittografici mobili completamente funzionali sono la chiave per aumentare la partecipazione degli utenti all’ecosistema di una particolare piattaforma di contratti intelligenti. Ad esempio, si consideri il caso di MetaMask il cui numero di utenti è salito alle stelle dopo che ha recentemente rilasciato la versione mobile del suo portafoglio.

Per i non iniziati, SolFlare è un portafoglio digitale non custodiale progettato specificamente per la blockchain Solana. SolFlare detiene il riconoscimento di essere uno dei portafogli basati su browser più popolari per Solana e con il lancio della versione mobile imminente, aspettatevi che Solflare stringa la sua presa sul panorama dei portafogli Solana.