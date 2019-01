Iliad, più GB in Europa: la tariffa da 5,99 euro offre ora 3 GB in roaming

Ricordate la vecchia tariffa Iliad da 5,99 euro al mese, oggi non più disponibile? Se siete tra i clienti che l’hanno ancora attiva c’è una buona notizia per voi: grazie alla diminuzione dei costi del traffico dati in roaming nei Paesi dell’Unione europea in vigore dallo scorso primo gennaio, l’operatore telefonico ha ritoccato il monte dati disponibile, innalzandolo da 2 a 3 GB, senza toccare i costi finali.

Come ricorderete, a seguito dell’introduzione del nuovo regolamento europeo “Roaming Like At Home”, era stato fissato un prezzo al GB in roaming pari a 6 euro, che scenderà man mano fino a 2,5 euro nel 2022. Questo primo passo dunque ha portato a un ribasso del costo a 4,5 euro per GB.

Photo credit - depositphotos.com

A sua volta questo costo determina la quantità minima di traffico dati che le telco devono garantire ai propri clienti (possono decidere di dare più GB, ma non meno della soglia) secondo la formula (costo tariffa IVA esclusa diviso il costo per GB) x 2.

Partendo dunque dal costo di 5,99 euro e scorporando l’IVA del 22% e si ottiene 4,91 euro. Dopodiché dividendo la cifra per 4,5 euro si ottiene 1,09 che moltiplicato per 2 dà 2,18, ossia la soglia minima da garantire ai client, che poi commercialmente è stata arrotondata per eccesso, salendo a 3 GB.