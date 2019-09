Iliad supera quota 4 milioni di clienti, di cui 530mila nuovi nel 2° trimestre

Iliad conferma di aver superato i 4 milioni di clienti e di disporre di 2400 siti radio-mobili.

Iliad oggi ha confermato di aver superato quota 4 milioni di clienti: un risultato più che positivo considerato che è sbarcata sul mercato da circa 14 mesi. “Nel secondo trimestre 2019 sono stati infatti più di 530.000 i nuovi utenti che hanno raggiunto la Rivoluzione iliad (erano stati 472.000 nel primo trimestre dell’anno)”, sottolinea Iliad nella sua nota ufficiale.

Il nuovo operatore si è affacciato sul mercato puntando su tariffe concorrenziali e trasparenza; per altro sfruttando anche una certa debolezza di immagine accumulata dalla concorrenza a causa di rimodulazioni spregiudicate e fatturazione a 28 giorni. “Iliad rimane fedele alla promessa fatta al momento del suo lancio sul mercato, ovvero tariffe senza costi nascosti e garantite per sempre”, ribadisce l’operatore mobile.

La debolezza iniziale più grande ovviamente era l’infrastruttura mobile considerato l’ampio uso di roaming, ma nel tempo lo sviluppo è proseguito a vele spiegate. A parte le frequenze si parla di 161 milioni di euro di investimento nel primo semestre e già 2.400 siti installati a fine giugno 2019. Entro la fine dell’anno i siti saranno complessivamente 3.500.

“iliad ha inoltre inaugurato la settimana scorsa un nuovo Store in pieno centro a Bari, in Piazza Umberto I, con la volontà di essere sempre più vicina ai propri utenti in tutta Italia. Si tratta del primo Store in Puglia, quattordicesimo a livello nazionale, a cui si aggiungono gli oltre 200 iliad Corner presenti nei centri commerciali e nella grande distribuzione”, conclude la nota ufficiale.

“Lo Store di Bari ospita le Simbox, i distributori digitali di SIM grazie ai quali ha rivoluzionato la distribuzione del mercato mobile italiano, con personale disponibile per domande e assistenza”.