illimitybank, la nuova banca digitale open e cloud based senza sportelli e senza costi

È stata presentata oggi illimitybank.com, la nuova banca diretta del Gruppo illimity. Tra le sue caratteristiche, architettura open, interamente su cloud e "psd2 native" per offrire le migliori soluzioni e garantire velocità, scalabilità e sicurezza.

Presentata oggi dal Gruppo Illimity, illimitybank.com è una banca digitale particolarmente innovativa che si distingue nel panorama europeo per l’insieme delle sue caratteristiche, che con l’obiettivo di semplificare la vita alle persone. Grazie a una piattaforma di ultima generazione che unisce competenze specialistiche e tecnologia all’avanguardia, offre ai clienti i prodotti e i servizi di una banca completa, con l’immediatezza e la naturalezza che solo una user experience evoluta può garantire.

Pensata con i clienti e per i clienti per favorire una gestione consapevole del denaro, raccoglie in un unico ecosistema strumenti per il risparmio, per i pagamenti, prestiti e assicurazioni integrati tra loro e si ispira a user experience tipiche del mondo digitale.

illimitybank.com è una banca diretta con un’offerta completa particolarmente distintiva in un mercato in cui molti nuovi operatori si concentrano prevalentemente sui sistemi di pagamento. illimitybank.com offre infatti conti correnti, conti deposito, pagamenti – dai bonifici agli instant payments -, carte di credito e di debito – sviluppate con Nexi e abilitate ai mobile payments grazie ad Apple Pay e Google Pay, e utilizzabili anche per gli acquisti online, assicurazioni e prestiti personali.

L’offerta di illimitybank.com, sviluppata anche con altri primari partner, continuerà a evolversi e ad arricchirsi nel tempo. Per entrare in banca basta accedere al sito o all’app senza recarsi fisicamente in filiale. Anche l’apertura del conto si effettua in pochi minuti da qualunque dispositivo, da qualsiasi luogo e in ogni momento della giornata e diventa immediatamente operativo. Un’esperienza digitale disegnata e implementata dal team illimity insieme ad Accenture.

illimitybank.com va oltre i tradizionali prodotti bancari e propone una gamma di servizi pensati per facilitare la vita quotidiana. Le tecnologie più avanzate basate su intelligenza artificiale, machine learning e data analytics – integrate grazie alla collaborazione con iGenius ed altri partner – supportano servizi pensati per semplificare la vita dei clienti.

Sarà per esempio possibile avere una comprensione chiara e immediata delle proprie abitudini di acquisto grazie alla categorizzazione e all’analisi evoluta delle spese. illimitybank.com rende inoltre gli obiettivi di risparmio più facilmente raggiungibili grazie alla possibilità di definire limiti di spesa, oltre i quali possono partire degli alert (se il cliente lo desidera) e a sistemi di accumulo basati su trasferimenti quotidiani di piccole cifre.

Banca utile e pensata anche per i piccoli gesti quotidiani, illimitybank.com aiuta nei piccoli gesti di ogni giorno: come se fosse uno “svuota tasche digitale”. Per esempio, ridà valore al denaro di piccolo taglio, le monete che spesso si perdono o si dimenticano: basta arrotondare la propria spesa digitale con i centesimi o gli euro mancanti per accantonarli con un obiettivo di risparmio. Analogamente, come fosse un Post-it virtuale ricorderà le scadenze di pagamento, dall’F24 al bollo auto.

Per la partenza, fino al 15 novembre, illimitybank.com offrirà il conto nella versione “Plus” con canone azzerato che include carte di debito e credito con profilo personalizzabile, prelievi gratuiti sopra i 100 euro in Italia e all’estero, e i bonifici istantanei.

Dopo i primi 12 mesi, si potrà facilmente mantenere la gratuità del canone grazie a semplici e naturali comportamenti: accreditare lo stipendio, attivare l’addebito di una bolletta o effettuare pagamenti con le carte per almeno 300 euro al mese. Per coloro che hanno un profilo di operatività meno intenso, ci sarà la possibilità di passare gratuitamente al conto base che non ha canone e non include la carta di credito. Inoltre, illimity offrirà Conti Deposito con tassi garantiti molto competitivi per tutta la durata del rapporto: da 6 a 60 mesi con interessi lordi fino al 3,25% per i depositi a cinque anni.

illimitybank.com nasce non solo digitale e senza vincoli con il passato, ma anche interamente in cloud. illimity è infatti il primo istituto di credito nazionale ad aver adottato – in partnership con Microsoft – il cloud come tecnologia abilitante di tutti i propri processi core. La logica di sviluppo dei sistemi in cloud diventa per illimity garanzia di velocità dal punto di vista delle performance, scalabilità della piattaforma per accogliere sempre più clienti e prodotti diminuendo il cost to serve e aumentando la sicurezza dei sistemi che si aggiornano in tempo reale.

Inoltre, sempre in ottica open e in conformità alle previsioni della PSD2, illimity metterà a disposizione sulla piattaforma il servizio di aggregazione dei conti che consente di visualizzare in un unico punto, l’home banking di illimity, il saldo e i movimenti di tutti i conti correnti posseduti anche presso altri intermediari per avere una visione ordinata e completa delle proprie finanze.

In occasione della presentazione della banca diretta, Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital Operations Officer del Gruppo illimity, ha commentato: “La banca diretta digitale di illimity è stata disegnata sulle esigenze reali delle persone e co-creata insieme a loro grazie alla community di illimity “Vai oltre la forma” che durante questi mesi di prototipazione e di test ci ha permesso di ricevere contributi da un panel di 40.000 persone.

Il nostro grande vantaggio è quello di nascere digitali, partendo da zero, senza vincoli con il passato e di mettere a disposizione dei clienti tutte le potenzialità della normativa PSD2, che tra due giorni sarà obbligatoria. Questi vantaggi combinati con le competenze ed esperienze che illimity ha attirato al suo interno vanno a beneficio di tutta la clientela in cerca di una banca solida che offra soluzioni innovative e sicure, una user experience intuitiva e di ultima generazione e un’offerta semplice, trasparente e competitiva”.